Скільки треба стажу, аби піти на пенсію зараз?

Наразі мінімум стажу для виходу на пенсію залежить від віку особи, повідомляє ПФУ.

Читайте також Який буде розмір пенсії, якщо маєш 11 років стажу

Зокрема, аби піти на пенсію в 60 років, зараз потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для інших вікових меж вимоги такі:

для виходу на заслужений відпочинок в 63 роки мінімум складає – 23 роки страхового стажу;

мінімум складає – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 років страхового стажу.

Зауважимо, вимоги для 60 та 63 років будуть змінюватимусь. Вони щорічно зростатимуть до 2028 року, про це йдеться в Законі України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

А от для 65 років вимоги поки не змінюватимуться. Мінімум там і надалі складатиме – 15 років страхового стажу.

Яка буде пенсійна виплата при зарплаті 24 тисячі, якщо йдеш на пенсію як найшвидше?

Якнайшвидше наразі можна піти на пенсію в 60 років при наявності 33 років стажу. Беремо до уваги ці показники. Розрахунки проведемо через пенсійний калькулятор.

Врахуємо також, що:

особа мала дохід 24 тисячі гривень;

йде на пенсію на загальних умовах.

Зважаючи на наведені вище дані, пенсія буде приблизно – 8,7 тисячі гривень.



Чи буде висока пенсія при зарплаті понад 20 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор

Що ще мають знати пенсіонери зараз?