Почему в Украине сократили социальные выплаты?

После этого он будет принят в целом, о чем сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

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Как отметили в ведомстве, законопроект предусматривает введение нового вида государственной поддержки – базовой социальной помощи. То есть в стране стремятся создать единую систему поддержки для семей с низкими доходами.

Это означает, что она объединит несколько уже действующих видов социальных выплат. В частности, среди них:

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государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

государственная помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

государственная социальная помощь лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Относительно размера помощи: законопроект предлагает простую формулу определения размера выплаты. Общая сумма будет определяться как разница между установленным базовым уровнем помощи и среднемесячным доходом семьи за последний квартал.

При этом семьям с низкими доходами одновременно будут предоставляться необходимые социальные услуги на уровне территориальной общины в соответствии с их потребностями, что обеспечит комплексную поддержку и решение проблем семьи,

– объяснили в Министерстве.

Размер базовой величины будет утверждаться в Законе о Госбюджете на соответствующий год. Кроме того, он не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который установлен на 1 января соответствующего года.

Как получить выплату? Для этого подается два заявления. В самом начале подают именно заявление о намерении получить базовую социальную помощь. Там отмечают личные и контактные данные заявителя, а еще информацию обо всех членах семьи.

Если же семья соглашается с рассчитанным размером помощи, то тот, кто подавал первое заявление, подписывает уже заявление о назначении базовой социальной помощи.

Важно! Заявление о назначении может подать только один член семьи. Однако важный нюанс: каждый совершеннолетний, кто будет получать помощь, должен ее подписать.

Что еще известно о базовой социальной помощи?

Напомним, что еще во время заседания 28 мая депутаты приняли за основу законопроект №15094, который касался базовой социальной помощи. Закон поддержали 235 нардепов.

Существует минимальный предел. Это сейчас 3 328 гривны. Это прожиточный минимум для трудоспособных лиц

При получении базовой социальной помощи автоматически происходит отказ от других видов поддержки. Дело в том, что эта поддержка уже включает их в себя.

Однако помощи могут и отказать. Например, если человек имеет много недвижимости или совершил дорогие покупки.