Что нужно знать о базовой социальной помощи?

Эта помощь предоставляется именно на семью, сообщает Пенсионный фонд.

Эта помощь предусматривает комплексный подход к поддержке малообеспеченных семей: ее введение позволило объединить в единый механизм несколько видов социальных выплат. Вместо получения отдельных пособий, семья может получить одну – базовую, рассчитанную на всю семью с учетом состава домохозяйства и доходов,

– указывает издание.

Сейчас оформить такую помощь можно и через Дию:

для этого нужно подать специальное заявление;

там необходимо указать все данные о заявителе и членах его семьи;

во время этого процесса будет вычислена сумма помощи на семью.

Заметим, пока пропорции при начислении этой помощи следующие:

100% от базовой величины – 4 500 гривен может получить первый член семьи, то есть, заявитель;

100% предоставляется – для каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

100% – людей с инвалидностью I и II групп;

70% – на каждого следующего члена семьи.

Важно! Деньги на всю семью поступают на карту заявителя.

При подтверждении, что вы выбираете эту помощь, автоматически происходит отказ от других видов поддержки. Ведь эта выплата уже включает их в себя, сообщается на портале Дия.

