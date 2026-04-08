Що потрібно знати про базову соціальну допомогу?

Ця допомога надається саме на сім'ю, повідомляє Пенсійний фонд.

Ця допомога передбачає комплексний підхід до підтримки малозабезпечених сімей: її запровадження дало змогу об'єднати в єдиний механізм кілька видів соціальних виплат. Замість отримання окремих допомог, родина може отримати одну – базову, розраховану на всю сім'ю з урахуванням складу домогосподарства та доходів,

– вказує видання.

Наразі оформити таку допомогу можна і через Дію:

для цього потрібно подати спеціальну заяву;

там необхідно вказати всі дані про заявника та членів його родини;

під час цього процесу буде вирахувана сума допомоги на родину.

Зауважимо, наразі пропорції при нарахуванні цієї допомоги такі:

100% від базової величини – 4 500 гривень може отримати перший член родини, тобто, заявник;

100% надається – для кожної дитини віком до 18 років;

100% – людей з інвалідністю I та II груп;

70% – на кожного наступного члена родини.

Важливо! Гроші на всю родину надходять на карту заявника.

При підтвердженні, що ви обираєте цю допомогу, автоматично відбувається відмова від інших видів підтримки. Адже ця виплата вже включає їх в себе, повідомляється на порталі Дія.

