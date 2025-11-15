До пакету "Зимової підтримки" українців входять програми фінансової допомоги, фіксовані тарифи на енергоносії, заходи з енергоефективності та спеціальна підтримка для прифронтових регіонів та ВПО, передає 24 Канал із посиланням на Кабмін.

Як уряд планує "підтримати" українців узимку?

Пакет "Зимова підтримка" передбачає:

виплату 6 500 гривень для вразливих категорій громадян . Це грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Прийом заявок починається з 20 листопада.

. Це грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Прийом заявок починається з 20 листопада. 3 000 кілометрів Україною для кожного громадянина . Соціальна програма, що надає можливість безкоштовно подорожувати залізницею Україною на відстань до 3 000 кілометрів у непікові періоди (січень – лютий, жовтень – листопад).

. Соціальна програма, що надає можливість безкоштовно подорожувати залізницею Україною на відстань до 3 000 кілометрів у непікові періоди (січень – лютий, жовтень – листопад). фіксовані ціни на газ та електро­енергію.

посилену підтримку для громадян , які проживають на територіях активних бойових дій або поблизу лінії фронту.

, які проживають на територіях активних бойових дій або поблизу лінії фронту. житлові субсидії на комунальні послуги . Безповоротна адресна державна допомога малозабезпеченим сім'ям, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Програма покриває витрати на комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

. Безповоротна адресна державна допомога малозабезпеченим сім'ям, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Програма покриває витрати на комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. допомога ВПО . Програма включає додаткову фінансову підтримку для внутрішньо переміщених осіб.

. Програма включає додаткову фінансову підтримку для внутрішньо переміщених осіб. програми енергоефективності. Держава підтримує домогосподарства, ОСББ та бізнес у впровадженні заходів з енергоефективності та встановленні альтернативних джерел енергії.

Як отримати тисячу Зеленського?