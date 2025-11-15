В частности речь идет о трудностях при входе у некоторых пользователей. О технических сбоях в работе приложения информирует 24 Канал.

Что известно о техническом сбое в Дії?

Из-за большой нагрузки, вызванной началом подачи заявок на получение тысячи Зеленского, приложение "Дія" страдает от технических неисправностей.



Пользователи не могут войти в приложение "Дія" / Скриншот 24 Канала

Команда Дії уже отреагировала на инцидент. Там объяснили, что из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно.

Если у вас так произошло – пожалуйста, попробуйте чуть позже. Услуга будет работать до 24 декабря, поэтому все точно успеют податься,

– говорится в сообщении.

Впрочем, проблемы со входом есть не у всех. Часть пользователей все же имеет доступ к приложению и уже смогла подать заявку на получение тысячи гривен.



Некоторые пользователи уже подали заявки на тысячу гривен через Дію / Скриншот 24 Канала

