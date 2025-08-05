Кто имеет право на выплаты ко Дню Независимости?

По данным Пенсионного фонда, разовые выплаты ко Дню Независимости предусматриваются как для ветеранов войны, так и для членов семей погибших защитников и защитниц Украины, передает 24 Канал.

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Всего в список категорий, которым предусмотрены выплаты, входят:

лица с инвалидностью вследствие войны,

лица с особыми заслугами перед Родиной,

участники боевых действий (УБД),

лица, которые пострадали во время Революции Достоинства,

члены семей погибших военнослужащих, ветеранов войны,

жертвы нацистских преследований: бывшие узники лагерей, вывезенные на принудительные работы, дети партизан.

Сколько будут выплачивать пособия?

Разовые денежные выплаты ко Дню Независимости варьируются в размерах от 450 гривен до 3 100 гривен, а именно:

участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 гривен ;

; – члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших защитников и защитниц Украины, жены или мужья умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участники войны и жертвы нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз xml-ph-0008@deepl.inter 650 гривен ;

; участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей – 1 000 гривен ;

; лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной – 3 100 гривен.

лица с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицам с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам получат такие выплаты:

Для I группы по инвалидности – 3 100 гривен, Для II группы по инвалидности – 2 900 гривен, Для III группы по инвалидности – 2 700 гривен.

Какие выплаты военным?

Таким образом, действующие военные с удостоверением УБД в этом году получат по 1 000 гривен выплат.

А лица с особыми заслугами, в частности ветераны АТО, ООС, ВСУ, более 3 тысяч гривен, что является самым высоким размером помощи.

Не стоит забывать, что к лицам с инвалидностью вследствие войны, входят и военнослужащие. Для них размер помощи будет колебаться от 2 700 гривен в зависимости от группы. Поэтому, больше всего средств получат военнослужащие с I группой.

Как получить помощь?

Известно, что пенсионеры, имеющие право на выплаты ко Дню Независимости (речь идет в том числе и о тех, кто получает пенсию по инвалидности) смогут получить средства вместе с пенсией в августе в автоматическом порядке. Так что, им не придется дополнительно обращаться за выплатой.

Зато для тех, кто проходит службу, выплата будет проведена по месту службы работодателем, то есть военной частью.

А если лицо не является пенсионером и не проходит службу, то помощь будет выплачена по личному заявлению в Фонд.

Какие есть способы подачи заявления:

обратиться лично в сервисный центр ПФУ или в центр предоставления административных услуг по задекларированному/зарегистрированному месту жительства;

отправить заявление через почту на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;

подать заявление онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ, с наложением квалифицированной электронной подписи.

Какие документы нужно подавать вместе с заявлением?

Кроме заявления, в письме должны быть такие дополнительные документы, как:

реквизиты документов, которые подтверждают личность заявителя;

идентификационный код;

реквизиты удостоверения, которое дает право на выплаты ко Дню Независимости;

номер банковского счета для получения помощи.

В этом году конечный срок подачи заявления уже истек – 1 августа. Однако в случае уважительных причин подачу заявки могут продлить до 1 октября, а выплата может прийти до 1 ноября.

Обратите внимание! При личном обращении нужно показывать оригиналы документов, а если заявление онлайн, то к нему прилагаются копии паспорта и удостоверения.

Когда придут выплаты ко Дню Независимости?

Известно, что пенсионеры получают пенсионные выплаты ежемесячно с 4 по 25 число, в зависимости от способа получения – почта или по месту жительства.

Итак, в промежутке этого периода стоит ожидать еще и выплаты ко Дню Независимости.

Стоит помнить! Некоторые категории пенсионеров, например со статусом инвалид войны, или имеют особые заслуги перед Родиной, или являются членами семей погибших, могут рассчитывать на пенсию до 10 числа ежемесячно.

Зато другие категории, претендующих на денежное вознаграждение, могут ожидать выплаты не позднее 24 августа.