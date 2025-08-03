Кто получает самые высокие пенсии в Украине?

Самые высокие выплаты сейчас у судей. По данным ПФУ, одна из самых больших пенсий достигает 390 тысяч гривен. Даже самая скромная – около 320 тысяч гривен, рассказывает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева.

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А вот прокурорам государство выплачивает от 119 до 219 тысяч гривен ежемесячно. Для сравнения: максимальная пенсия шахтера составляет лишь 29 тысяч гривен.

Какие пенсии получают народные депутаты Среди бывших народных депутатов есть один, кто ежемесячно получает почти 246 тысяч гривен. У остальных пенсии варьируются от 22 до 60 тысяч гривен.

Какие пенсии у обычных украинцев?

В ПФУ добавляют: более 62% пенсионеров живут менее чем на 5 000 гривен в месяц. Это означает, что украинцу с такой пенсией пришлось бы собирать более 5 лет, чтобы приравняться к одной месячной выплате судьи.

В то же время Гетманцев подчеркнул, что достойная пенсия, по его мнению, должна назначаться не только отдельным категориям, а всем украинцам, которые всю жизнь добросовестно работали.