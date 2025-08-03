Какой размер пенсии при стаже 46 лет?

Украинец с 46 годами стажа сможет выйти на пенсию в 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер пенсии можно посчитать по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа, где коэффициент страхового стажа в случае с 46 годам стажа – 0,46. Посчитаем, какую пенсию можно получать:

при зарплате 8 000 гривен – 3 680 гривен (8 000 × 0,46);

при зарплате 15 000 гривен – 6 900 гривен (15 000 × 0,46);

при зарплате 25 000 гривен – 11 500 гривен (25 000 × 0,46);

при зарплате 40 000 гривень – 18 400 гривень (40 000 × 0,46).

Какая надбавка за сверхнормативный стаж?

Украинцы с 46 годами стажа смогут получать надбавку за сверхурочный стаж.

Если пенсия назначена до октября 2011 года, сверхурочный стаж высчитывается более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин;

Если пенсия назначена после октября 2011 года – более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

Если человек имеет больше стажа, чем нужно, устанавливают доплату: за каждый полный "дополнительный" год страхового стажа добавляют 1% к пенсии от ее базового размера. Однако доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 361 гривну. Соответственно, каждый год сверхурочного стажа добавит к пенсии 23,61 гривен (2 361 × 1%).