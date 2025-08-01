За что пенсионера могут оштрафовать?

Наказание в виде штрафа ждет пенсионера, который не заплатит за проезд в общественном транспорте, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

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Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, однако при условии наличия при себе пенсионного удостоверения. Без этого документа за безбилетный проезд придется заплатить штраф.

Размер штрафа определяют органы местного самоуправления, поэтому он отличается в зависимости от населенного пункта. В большинстве городов Украины это сумма в 10-кратном или 20-кратном размере от стоимости проезда.

По состоянию на январь 2025 года, в некоторых украинских городах цены на проезд в общественном транспорте следующие:

Киев – 8-15 гривен;

Днепр – 10-20 гривен;

Львов – 13-25 гривен;

Ивано-Франковск – 12-15 гривен;

Одесса – 15-20 гривен;

Полтава – 10-12 гривен;

Сумы – 15 гривен;

Винница – 12-15 гривен;

Запорожье – 8-15 гривен.

Итак, пенсионеры в этих городах могут "схватить" минимум 80-250 гривен штрафа за безбилетный проезд.

Когда могут забрать часть пенсии?

Пенсионеров могут оштрафовать или забрать часть пенсии. Это могут сделать, если пенсионер не сообщит о важных изменениях в течение 10 дней:

смена места жительства;

начало работы или увольнение;

изменение ФИО;

получение ID-карты вместо бумажного паспорта;

оформление нового паспорта из-за утери старого;

получение нового налогового номера.

Если пенсионер не сообщил об изменениях, и из-за этого ему начислили лишние средства, ПФУ может удерживать до 20% с ежемесячной выплаты до тех пор, пока лишняя сумма не будет полностью возвращена.