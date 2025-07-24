Как может штрафовать Пенсионный фонд?
ПФУ практикует штрафы и уменьшение размера пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.
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Это могут сделать, если пенсионер не сообщит о важных изменениях в течение 10 дней:
- смена места жительства;
- начало работы или увольнение;
- изменение ФИО;
- получение ID-карты вместо бумажного паспорта;
- оформление нового паспорта из-за утери старого;
- получение нового налогового номера.
Если пенсионер не сообщил об изменениях, и поэтому ему начислили лишние средства, ПФУ может удерживать до 20% с ежемесячной выплаты до тех пор, пока лишняя сумма не будет полностью возвращена.
Какие штрафы есть для пенсионера в общественном транспорте?
В Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в транспорте. Согласно правительственным правилам, пенсионеры могут бесплатно ездить во всех видах городского общественного транспорта (кроме такси и междугородних автобусов).
Чтобы воспользоваться льготой, при себе нужно обязательно иметь пенсионное удостоверение, чтобы показать его водителю или кондуктору. Без этого документа за проезд придется платить, а в случае отсутствия и удостоверения, и билета возможен штраф. Сумма штрафа за безбилетный проезд – в 20 раз больше стоимости одного билета.