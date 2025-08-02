Какой размер выплат для одиноких матерей?

Размер выплат для матерей-одиночек зависит от дохода семьи, но не превышает прожиточный минимум для ребенка. В августе это будет 2 710 гривен для детей до 6 лет и 3 370 гривен для детей от 6 до 18 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Помощь назначают на каждого ребенка, который воспитывается без участия второго родителя, или в случае смерти одного из них, если семья не получает других соцвыплат. Сумма выплат рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и средним доходом на одного человека в семье.

Как податься на помощь одинокой матери?

Документы можно подать лично в ПФУ, онлайн через портал или приложение "Дія", а также через ЦНАП. Помощь назначается на 6 месяцев с возможностью продления.

Если раньше выплаты уже получали, то в августе переоформлять не нужно, выплаты продолжатся автоматически.