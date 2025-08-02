Який розмір виплат для самотніх матерів?

Розмір виплат для матерів-одиначок залежить від доходу сім’ї, але не перевищує прожитковий мінімум для дитини. У серпні це буде 2 710 гривень для дітей до 6 років і 3 370 гривень для дітей від 6 до 18 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.

Читайте також Яка буде пенсія, якщо мав 41 рік стажу

Допомогу призначають на кожну дитину, яка виховується без участі другого з батьків, або у разі смерті одного з них, якщо родина не отримує інших соцвиплат. Сума виплат розраховується як різниця між прожитковим мінімумом і середнім доходом на одну особу в сім’ї.

Як податися на допомогу самотній матері?

Документи можна подати особисто у ПФУ, онлайн через портал чи застосунок "Дія", а також через ЦНАП. Допомога призначається на 6 місяців із можливістю продовження.

Якщо раніше виплати вже отримували, то у серпні переоформлювати не потрібно, виплати продовжаться автоматично.