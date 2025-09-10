Кому уменьшат субсидию в сентябре?
По состоянию на 8 сентября получателям уже перечислили 1145,5 миллиона гривен на субсидии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Однако граждане, которые значительно увеличили свои доходы, в сентябре получают меньшие выплаты.
Это произошло после того, как в августе специалисты Пенсионного фонда пересчитали субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
- ПФУ сравнил доходы получателей выплат за I и II кварталы 2025 года с их доходами за III и IV кварталы 2024 года.
- Размер субсидий тех, чьи доходы выросли более чем на 50%, уменьшили. Если же доходы домохозяйства, наоборот, вполовину сократились, то субсидию повысили.
Когда субсидию могут забрать?
Часть же украинцев вообще рискуют остаться без субсидии на коммуналку. Законодательство предусматривает отмену выплат:
- вследствие смены места жительства получателем субсидии;
- в случае смерти заявителя, который получал помощь на оплату коммуналки;
- из-за роста реальных доходов семьи, которые она не задекларировала;
- в случае крупной покупки на сумму более 100 000 гривен одним из членов семьи;
- из-за задолженности за коммунальные услуги в размере более 680 гривен.
Для чего предоставляется субсидия?
Субсидия на коммунальные услуги – это государственная помощь семьям с ограниченными доходами, которая частично или полностью покрывает оплату ЖКХ, рассчитывается в зависимости от финансового и имущественного состояния домохозяйства и действует отдельно для отопительного и неотопительного сезонов.
Субсидия в Украине: что нужно знать?
Стоит добавить, что украинцы могут получать льготу или субсидию на коммуналку. Льгота и субсидия - это разные виды помощи – это разные виды помощи: льгота назначается конкретным категориям граждан (ветеранам, детям войны, многодетным семьям и т.д.) и может предоставляться с учетом дохода или без него, тогда как субсидию получают семьи с низким доходом. Одновременно обе выплаты получить нельзя, поэтому нужно выбирать.
Размер субсидии определяется индивидуально для каждой семьи и зависит от доходов всех ее членов. Даже если муж и жена живут отдельно, их доходы учитываются при расчете субсидии в соответствии с Семейным кодексом Украины, однако из этого правила есть несколько исключений.
При этом у некоторых украинцев могут потребовать возврата субсидии, если ее размер был завышен из-за предоставленной недостоверной информации. Пенсионный фонд может взыскать переплаченные средства в случае выявления несоответствий в документах, например, в справках о доходах или составе семьи.