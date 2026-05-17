Кто не сможет выйти на пенсию уже через полгода?

В 2027 году часть украинок не сможет оформить пенсию по достижении 60 лет. Причина кроется в очередном повышении требований к страховому стажу, который теперь фактически определяет право на своевременный выход на пенсию, объясняет Пенсионный фонд.

Формально пенсионный возраст для женщин в Украине не изменился. Однако на практике система постепенно работает так, что без достаточного количества официального стажа выйти на пенсию в 60 лет становится все сложнее.

Ведь с 2027 года для оформления пенсии в 60 лет женщинам нужно будет иметь не менее 34 лет страхового стажа. Если необходимого стажа не хватает:

в 63 года пенсию можно будет оформить при наличии не менее 24 лет стажа;

в 65 лет только если есть минимум 15 лет стажа.

То есть фактически государство постепенно смещает акцент с самого возраста на количество лет официальной работы и уплаченных взносов.

Почему проблема особенно касается именно женщин?

Эксперты объясняют, что женщины значительно чаще имеют перерывы в трудовом стаже, замечает Пенсионный фонд. Чаще всего причинами становятся:

декретные отпуска;

уход за детьми;

уход за пожилыми родителями или родственниками;

работа на неполную ставку;

неофициальная занятость в 90-х и 2000-х годах.

Поэтому многие украинки имеют большой фактический трудовой опыт, но недостаточный страховой стаж в системе Пенсионного фонда. Особенно рискуют женщины, которые длительное время работали в сфере торговли, малого бизнеса или получали часть зарплаты "в конвертах".

Почему государство ужесточает требования к стажу?

Причина основная увеличение страхового стажа кроется в дефиците пенсионной системы и сокращении количества официально работающих людей. В результате, трудовой миграции и теневой занятости Пенсионный фонд получает меньше взносов, тогда как количество пенсионеров остается высоким.

Именно поэтому государство фактически проводит косвенное повышение пенсионного возраста не через официальное увеличение возрастной границы, а через жесткие требования к страховому стажу.

Почему проблема не выхода на пенсию может стать массовой?

После полномасштабной войны ситуация для женщин только усложнилась. Часть украинок потеряла работу, перешла на неполную занятость или выехала за границу. Кроме этого, многие женщины были вынуждены оставить работу из-за детей или ухода за семьей.

В будущем это может привести к тому, что все больше женщин не будут соответствовать новым требованиям к стажу для пенсии в 60 лет.

Что следует сделать будущим пенсионеркам уже сейчас?