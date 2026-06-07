Что известно о решении правительства по помощи ВПЛ

Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Также в Украине увеличили с 60 до 90 дней срок предоставления компенсации заведениям – за размещение внутренне перемещенных лиц. Речь идет о людях, которые из-за войны потеряли документы.

В частности, и система компенсаций станет более прозрачной. Как отметила Свириденко, в электронном кабинете Пенсионного фонда Украины можно будет видеть такую информацию:

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о назначении компенсации;

причины отказа;

расчете ее размера;

начисленные выплаты.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Также Правительство приняло решение по обеспечению жильем детских домов семейного типа. Определен порядок и условия предоставления субвенций из государственного бюджета.

Приоритет будет предоставляться семьям, которые:

эвакуировались из-за войны;

потеряли дом;

возвращаются в Украину из-за границы.

Обратите внимание! В Государственном бюджете на текущий год предусмотрено 833 миллиона гривен на обеспечение жильем детских домов семейного типа.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, что использование жилищного ваучера для уплаты первого взноса по ипотеке или погашения уже действующего кредита в рамках программы "еОселя" невозможно. В Минэкономики сейчас работают над законодательными изменениями.

В частности, часть внутренне перемещенных лиц не может приобрести недвижимость по жилищным ваучерам. Как отметил нардеп Павел Фролов, украинцы не могут воспользоваться ваучером в областных центрах. Он добавил, что их использование возможно в меньших городах. Еще один вариант – покупать однокомнатную или смарт-квартиру без ремонта.

В то же время жилищный ваучер для внутренне перемещенных лиц на 2 миллиона гривен покрывает только стоимость недвижимости. А вот за налоги, сборы, нотариальные услуги и т.д. придется платить самостоятельно.