Кому выплатят надбавки летом?

Летом отдельные категории украинских пенсионеров могут получать не только основную пенсию, но и дополнительные ежемесячные надбавки. Система пенсионных надбавок охватывает несколько категорий граждан, напоминает Пенсионный фонд.

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В частности, дополнительные средства могут получать пенсионеры по достижении 70, 75 и 80 лет, лица с сверхурочным страховым стажем, ветераны войны, люди с инвалидностью и граждане, которые имеют особые заслуги перед Украиной.

Важно! В то же время часть повышений назначается автоматически, а для оформления других необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и документами.

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Кто еще может получить больше денег?

Отдельные надбавки предусмотрены для матерей, которые родили или воспитали пятерых и более детей. Они могут претендовать на ежемесячную доплату за особые заслуги перед Украиной.

Размер такого повышения зависит от действующих социальных стандартов и определяется индивидуально. Для его назначения необходимо подтвердить право на выплату соответствующими документами.

Почему не все получают положенные надбавки?

Не все пенсионные доплаты начисляются автоматически. Часть из них имеет заявительный принцип, поэтому без обращения в Пенсионный фонд средства не назначаются, даже если человек соответствует всем требованиям.

Именно поэтому многие пенсионеры не пользуются правом на дополнительную финансовую поддержку, хотя законодательство ее предусматривает.

Как оформить дополнительные выплаты?