Кому виплатять надбавки влітку?

Влітку окремі категорії українських пенсіонерів можуть отримувати не лише основну пенсію, а й додаткові щомісячні надбавки. Система пенсійних надбавок охоплює кілька категорій громадян, нагадує Пенсійний фонд.

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Зокрема, додаткові кошти можуть отримувати пенсіонери після досягнення 70, 75 та 80 років, особи з понаднормовим страховим стажем, ветерани війни, люди з інвалідністю та громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною.

Важливо! Водночас частина підвищень призначається автоматично, а для оформлення інших необхідно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою та документами.

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Хто ще може отримати більше грошей?

Окремі надбавки передбачені для матерів, які народили або виховали п'ятьох і більше дітей. Вони можуть претендувати на щомісячну доплату за особливі заслуги перед Україною.

Розмір такого підвищення залежить від чинних соціальних стандартів і визначається індивідуально. Для його призначення необхідно підтвердити право на виплату відповідними документами.

Чому не всі отримують належні надбавки?

Не всі пенсійні доплати нараховуються автоматично. Частина з них має заявний принцип, тому без звернення до Пенсійного фонду кошти не призначаються, навіть якщо людина відповідає всім вимогам.

Саме через це багато пенсіонерів не користуються правом на додаткову фінансову підтримку, хоча законодавство її передбачає.

Як оформити додаткові виплати?