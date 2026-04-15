Скільки коштує війна проти Ірану?

Відповідні обрахунки портал Iran War Cost Tracker робить на основі доповідей Пентагону для Конгресу. Дані на сайті оновлюють у режимі реального часу, а справжня сума може бути ще більшою.

Уже в перші 6 днів військова операція коштувала для США 11,3 мільярда доларів, після чого витрати становлять ще близько 1 мільярда доларів на день, тобто понад 11,5 тисяч доларів у секунду.

Зверніть увагу! Тож станом на середу, 15 квітня, лічильник минув позначку в 51 мільярд доларів.

Щоправда, ця цифра може бути дещо заниженою, про що заявляв сенатор-демократ Кріс Кунс. Деякі незалежні дослідження також свідчать, що реальні витрати нібито значно вищі.



Ціна війни в Ірані

Цей лічильник існує тому, що громадськість має право на прозорість у режимі реального часу щодо витрат на військові операції – а не лише на звіти, які публікують роками пізніше,

– пише Iran War Cost Tracker.

Окрім того, портал оновлює дані про "людську ціну". Йдеться про:

13 загиблих і 346 поранених військовослужбовців США;

понад 5 тисяч убитих іранських військових, зокрема втрати серед вищого керівництва;

понад 1,5 тисячі загиблих і 21 тисячу поранених іранських цивільних.

До слова, напередодні Дональд Трамп в інтерв'ю FOX Business заявив, що війна з Іраном уже "дуже близька до завершення".

Що кажуть про інші витрати у США?

Натомість припинення закупівель і фінансування зброї для України американський віцепрезидент Джей Ді Венс назвав "справжнім досягненням для адміністрації".

Окрім того, у Білому домі запропонували скоротити бюджет NASA на 2027 рік, через що урядова організація може втратити понад 40 наукових проєктів, пише Space.com.