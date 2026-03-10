Об этом Пит Гегсет сообщил во время брифинга с журналистами в Пентагоне.

Что известно о заявлении Гегсета?

Глава Пентагона сообщил, что Россия не будет оказывать помощь Ирану. Он также прокомментировал телефонный разговор Трампа с Путиным.

Президент поддерживает прочные отношения с мировыми лидерами, что создает для нас возможности и варианты очень динамичным образом. Те, кто присутствовал, сказали, что это был сильный звонок,

– отметил Гегсет.

Напомним, что на фоне сообщений о помощи России Ирану спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф направил Москве жесткое предупреждение. Иран признал получение помощи, но не уточнил ее детали.

По словам главы Пентагона, разговор между Трампом и Путиным подтвердил вероятное приближение мира между Украиной и Россией. Он добавил, что обе страны не должны быть вовлеченными в еще один конфликт.

Последние новости о помощи Ирану от России