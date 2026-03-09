Его спецпосланник Стив Уиткофф лишь предупредил Россию, чтобы та не предоставляла Ирану разведданные об американских военных базах. Специально для 24 канала эксперты раскрыли, почему Трамп не хочет признавать, что Кремль помогает Ирану, и не наказывает Путина за это.

Стоит внимания Трамп ответил, помогает ли Россия Ирану в войне

Как на самом деле Россия помогает Ирану?

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что Россия пока не готова отправлять свои войска, потому что у нее самой очень иссяк человеческий ресурс. К тому же Путин планирует направлять все имеющееся на войну против Украины.

Однако, по его мнению, Москва вполне может предоставлять Тегерану технологии или разведывательную информацию, чтобы показать, что Россия готова якобы хоть чем-то помочь. Хотя на самом деле Путин думает только за себя и при первом удобном случае готов предать даже важный для себя Иран.

На самом деле это сигнал тому же самому Китаю, что лучше ему сейчас не слишком надеяться, что Россия сможет его поддержать в той или иной ситуации. Потому что Китай тоже может начать свою войну – против Тайваня. Очевидно, он надеется, что РФ может его в этом поддержать,

– сказал Желиховский.

Поэтому, добавил, вся эта "ось зла" скорее ситуативный союз: как только меняются обстоятельства – каждое из этих государств остается наедине.

Чем Россия помогает Ирану в противостоянии с США: смотрите видео

Может ли Кремль больше помогать Ирану?

Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов предполагает, что степень вовлеченности России в войну в Иране сейчас ограничивается передачей Тегерану разведданных. Также Кремль может в небольшом количестве передавать иранским властям некоторые материалы для ведения боевых действий, например, запчасти к вооружению и определенные технологии.

По его словам, в этом Путина сдерживают 2 фактора:

он не имеет большого ресурса, чтобы воевать на несколько фронтов;

боится, что его разоблачат и США все-таки отреагируют на это.

Одно дело для Трампа отмахнуться от 1 – 2 вопросов журналистов, а другое – если американская и европейская разведки публично заявят о том, что Россия так или иначе помогает Ирану. То есть должны быть 2 разные реакции,

– объяснил Костогрызов.

Ведь, добавил он, даже администрации Трампа в таком случае придется как-то ответить России. Поэтому Кремль будет продолжать ограниченно поддерживать Иран, пока Соединенные Штаты не захотят это остановить.

Почему США позволяют России помогать Ирану: смотрите видео

Почему Трамп "не видит" помощи России Ирану?

Желиховский отметил, что заявление Трампа о том, что он не видит никаких признаков помощи Ирану со стороны России, является очень странным посылом. Вероятно, это связано с коммуникацией, которая происходит между Вашингтоном и Москвой, и Трамп не хочет ее разрушать.

Возможно, заметил он, президент США надеется, что Путин все же прекратит боевые действия в Украине, что значительно улучшило бы позиции самого Трампа и Республиканской партии.

Так же не исключаю, что Трамп надеется на какое-то экономическое сотрудничество, в частности в Арктических широтах. Более того, Трамп не хочет открывать еще один фронт,

– заявил эксперт-международник.

Поэтому, резюмировал Желиховский, американский лидер делает вид, что ничего страшного не происходит. Даже если в администрации Трампа и могут признать, что есть какая-то поддержка Ирана со стороны России, то там легко могут заявить, что это не имеет никакого значения, потому что США и так сильнее.

Кстати! Посол США в ООН Майк Волц, комментируя информацию о предоставлении Россией разведданных Тегерану для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке, действительно заявил, что такие действия Москвы не имеют значения для американских операций. Он также добавил, что при необходимости президент США "примет соответствующие меры".

Что может крыться за поведением Трампа в отношении России?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что сложно найти логическое объяснение поведению Трампа, который довольно снисходительно относится к России, хоть и помогает Ирану. Поэтому не исключено, что Кремль имеет компромат на американского лидера. Возможно, это касается дела Эпштейна.

Путин сдал Мадуро, наверняка, сдаст в полном объеме Кубу. Формально он не вмешался в иранскую войну, хотя имеет чрезвычайно глубокие отношения с Ираном. В то же время то, что происходит в мире, активно идет на пользу России и ее экономики,

– считает Пендзин.

Поэтому, по его мнению, все это похоже на тайный заговор, чтобы помочь российской экономике продолжать вести войну. И уже даже республиканцы начали задавать Трампу очень сложные вопросы, что вызывает у него ярость. И это еще больше привлекает внимание общества.

Почему Трамп игнорирует помощь Ирану от России: смотрите видео

Почему Трамп не может сейчас надавить на Путина?

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко считает, что переговорный процесс по завершению войны России против Украины пока не является первоочередной целью. Чем больше США втягиваются в боевые действия на Ближнем Востоке – тем менее приоритетной становится тема Украины.

Он обратил внимание на то, как Трамп избежал ответа на очень неудобный вопрос журналиста о предоставлении Россией разведданных Ирану, а уже потом Стив Уиткофф сформулировал мнение, что плохо, если Москва будет передавать Тегерану такую информацию.

Это свидетельствует о том, что у США, думаю, есть серьезные разведданные о том, что это уже происходит. Но вопрос в том, что силы и возможности Соединенных Штатов здесь не безграничны: они не могут разрываться и на конфликт на Ближнем Востоке, и пытаться сейчас давить на Путина,

– считает Буряченко.

Потому что, объяснил он, на США сейчас прежде всего давит не так Тегеран, как партнеры в этом регионе, которые страдают от ударов со стороны Ирана. И в этом, в частности, заключается стратегия иранских властей, чтобы таким образом максимально влиять на Трампа.

Сейчас Трампу точно не до Путина. И к тому же Путин сейчас, по крайней мере пока не будет какого-то понимания относительно перспектив конфликта на Ближнем Востоке, выполняет для Трампа и полезную функцию,

– сказал президент Международного института исследований безопасности.

Потому что, добавил Буряченко, благодаря российской сирийской нефти будут пытаться стабилизировать рынок. Ведь, например, Индия начала выдвигать претензии к США, поэтому ей на месяц разрешили покупать российскую нефть, что так или иначе должно немного сдержать скачок цен на мировых рынках.

Почему Трамп не хочет наказать Россию за помощь Ирану?

Евгений Костогрызов считает, что Россия поддерживает Иран в такой степени, насколько это позволяют США. Если бы Трамп серьезнее отнесся бы к этому – Россия, возможно, прекратила бы помощь Ирану, испугавшись последствий.

Однако администрация Трампа не готова занимать серьезную позицию.

Думаю, это связано со страхом перед третьей мировой войной. Определенные люди в администрации, в том числе и Трамп, серьезно относятся к этому вопросу. Нам может казаться непонятным, почему он вообще начал войну в таком чувствительном регионе как Ближний Восток, если так боится третьей мировой,

– сказал Костогрызов.

Но, заметил он, Соединенные Штаты Америки найдут очень много оправданий и объяснений этому как экономических, так и политических.

Последние новости об отношениях России и Ирана: что известно?