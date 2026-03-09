Об этом в эфире программы Meet the Press на NBC News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Смотрите также Избрание нового лидера Ирана вызвало рекордный взлет цен на нефть: Трамп агрессивно отреагировал

Как Россия помогает Ирану в войне против США?

По словам министра, партнерство России и Ирана продолжается давно и не является тайной. Впрочем, он не стал подтверждать или отрицать возможную передачу Москвой разведданных, которые могли бы помочь Тегерану определять позиции американских сил в регионе.

Напомним, что ранее, 7 марта, министр войны США Пит Гегсет в интервью телеканалу CBS News и источники в разведке издания CNN утверждали, что Россия таки предоставляет разведывательные данные Тегерану для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. Впрочем точно неизвестно, что Москва получает взамен.

Комментируя информацию об обмене разведданными, посол США в ООН Майк Волц подчеркнул, что Россию и Иран связывают "симбиотические отношения". При этом он заметил, что возможная поддержка со стороны Москвы не имеет значительного эффекта в условиях операций американских военных против иранских возможностей.

Также Волц считает, что президент США Дональд Трамп в случае необходимости "примет соответствующие меры".

Важно! Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в комментарии 24 Канала заявил, что, вероятно, Трамп не собирается жестко отвечать Путину из-за его помощи Ирану в борьбе против США. Он, говорит дипломат, не хочет идти на конфронтацию с диктатором и использует все варианты, чтобы выгородить роль Москвы в конфликте Америки и Ирана.

Какие последние новости операции США и Израиля против Ирана?