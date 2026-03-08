Уиткофф отметил, что если Россия и оказывает помощь, она не имеет значительного влияния. Об этом сообщили в Белом доме.

Смотрите также В ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс по окончанию войны в Украине, – Уиткофф

Помогает ли Россия Ирану разведданными?

Стив Уиткофф и Дональд Трамп 7 марта провели брифинг с журналистами в Белом Доме. Во время встречи обсуждалась возможная помощь Ирану от России.

Спецпосланник Трампа заявил, что США четко заявили Москве, чтобы Россия не предоставляла Ирану разведданные или любую другую помощь.

Мы четко об этом заявили. Я надеюсь, что они вообще этого не делают, а если и делают, то очень плохо,

– отметил Уиткофф.

Он добавил, что Иран и так очень "неэффективен в своих действиях" и даже при вероятной помощи со стороны Москвы, это "не улучшает их положение".

Дональд Трамп согласился с Уиткоффом и отметил, что не видит никаких признаков того, что Россия помогает Ирану, а если такая помощь и происходит, то она не имеет значительного эффекта.

По словам президента США, Иран и так не достигает успеха в своих действиях.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. США знают о контактах между Россией и Ираном и принимают меры в ответ на разведданные.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?