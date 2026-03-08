Віткофф зазначив, що якщо Росія й надає допомогу, вона не має значного впливу. Про це повідомили в Білому домі.

Чи допомагає Росія Ірану розвідданими?

Стів Віткофф та Дональд Трамп 7 березня провели брифінг з журналістами в Білому Домі. Під час зустрічі було обговорено можливу допомогу Ірану від Росії.

Спецпосланець Трампа заявив, що США чітко заявили Москві, щоб Росія не надавала Ірану розвіддані чи будь-яку іншу допомогу.

Ми чітко про це заявили. Я сподіваюсь, що вони взагалі цього не роблять, а якщо й роблять, то дуже погано,

– зазначив Віткофф.

Він додав, що Іран і так дуже "неефективний у своїх діях" і навіть при ймовірній допомозі з боку Москви, це "не покращує їхнє становище".

Дональд Трамп погодився з Віткоффом і зазначив, що не бачить жодних ознак того, що Росія допомагає Ірану, а якщо така допомога й відбувається, то вона не має значного ефекту.

За словами президента США, Іран і так не досягає успіху у своїх діях.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія надає Ірану розвідувальні дані для ударів по американських об'єктах на Близькому Сході. США знають про контакти між Росією та Іраном і вживають заходів у відповідь на розвіддані.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?