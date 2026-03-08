Об этом 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, добавив, что Иран также предоставлял россиянам военную технику в больших объемах. Но сейчас мы видим, что в США не воспринимают войну в Иране и выступают против нее.
Почему у Трампа мало времени?
Большинство американцев против войны, даже республиканцы не понимают для чего была нужна эта операция. Стоит вспомнить, что Трамп пошел на выборы с лозунгом о том, что Соединенные Штаты не хотят вступать ни в какие войны, они стремились к нейтралитету.
Рейтинг лидера США существенно упал и составляет 35%. Это важно, учитывая, что в 2026 году состоятся выборы в Конгресс и Сенат. На фоне низкого уровня поддержки и войны в Иране – все это работает в пользу демократов, а не политической силы Трампа.
"Он не может долго продолжать войну. Я считаю, что более 4 недель Трамп не сможет ее вести, потому что в соответствии с американской Конституцией нельзя начинать войны. Минимальный военный контингент разрешается привлекать за пределами страны только до месяца времени", – подчеркнул Юрий Романюк.
Обратите внимание! Госсекретарь США заявил, что война в Иране продлится еще несколько недель. Прямого контакта с Тегераном сейчас нет и он не планируется. Главное внимание Америки обращено на уничтожение ракетной отрасли Ирана.
Продолжать широкомасштабную длительную войну без согласия Конгресса нельзя. Трамп уже заявил, что может вести ее 4 недели. Премьер Израиля просил 7 – 8 месяцев для достижения целей.
Столько времени у Трампа нет. В июле 2026-го Америка будет отмечать 250 лет со дня создания, празднования не будут проходить под аккомпанемент бомб в Иране. Далее начинается избирательная кампания, где республиканцы уже проигрывают,
– отметил Юрий Романюк.
Итак, лидеру США нужно будет вскоре возвращать всех военных обратно и говорить о том, что цели операции выполнены. Именно такой сценарий имеет Трамп на ближайшее время.
Позиция Трампа в войне с Ираном: главное
- Лидер США направил письмо в Конгресс в котором объяснил цель операции в Иране. По словам Трампа, иранский режим представлял угрозу для безопасности Америки, спонсировал терроризм и атаковал американские суда. Также Иран не отказался от создания ядерного оружия.
- Трамп отверг мирное соглашение со страной и отметил, что стремится только к их капитуляции. Он высмеял извинения иранской стороны перед странами Персидского залива. Трамп сказал, что Иран терпит "сокрушительное поражение" и поэтому вынужден просить прощения.
- Кроме этого глава Белого дома анонсировал новые удары. Теперь из-за "плохого поведения Ирана" целями станут те районы и группы людей, которые ранее таковыми не были. Трамп обещал, что новая волна атак начнется 7 марта.