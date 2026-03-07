Дональд Трамп высмеял заявление Пезешкиана. Он опубликовал новый пост в соцсети, полный насмешками и угрозами в адрес Ирана.

Как Трамп отреагировал на извинения Ирана перед соседними странами?

Президент США заявил, что Иран якобы терпит сокрушительное поражение и уже извинился перед странами Ближнего Востока, пообещав больше не нападать на них. По его словам, благодаря постоянным ударам США и Израиля.

Трамп также утверждает, что Тегеран стремился контролировать весь Ближний Восток, но впервые за очень долгое время проиграл соседним странам. Он добавил, что теперь Иран уже не является "хулиганом Ближнего Востока", а превратился в "лузера" и будет им еще много десятилетий, пока не сдастся или не потерпит крах.

Кроме того, американский лидер отметил, что из-за "плохого поведения" Ирана США сейчас рассматривают возможность ударов по районам и группам, которые ранее даже не считали потенциальными целями.

Сегодня Иран подвергнется очень сильному удару!

– пригрозил Трамп.

Ранее министр финансов США сообщил, что США 6 марта начнут крупнейшую кампанию бомбардировок по Ирану, нацеленную на ракетные установки и заводы.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, ликвидировав аятоллу Али Хаменеи. В ответ Тегеран начал бить по странам Ближнего Востока, где расположены американские военные базы. Под ударами оказались Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия и тому подобное.

Что известно о ходе боевых действий в Иране?

Дональд Трамп рассматривает возможность развертывания американских войск в Иране. В то же время окончательное решение пока не принято.

Атаки США и Израиля на Иран продолжаются уже более недели, но определенные объекты, в частности нефтяные, пока не затрагивают, чтобы не провоцировать Китай. Политолог Олег Саакян объясняет, что Иран поставляет много нефти Китаю, и удары по энергетике стали бы "красной линией" для Пекина. Поэтому США действуют осторожно, чтобы не обострить политический конфликт с Си Цзиньпином.

Политолог Вадим Денисенко объясняет, что режим Тегерана боится наземной операции США, потому что она может спровоцировать хаос внутри страны. Поэтому Иран стремится привлечь как можно больше стран, чтобы они давили на Вашингтон и не допустили высадки войск. Например, иранские дроны уже попали в азербайджанский аэропорт в Нахичевани.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что операция против Ирана продлится еще несколько недель. Масштабы иранских атак сократились на 90%.