Об этом пишет пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на Кремль.
Смотрите также Станут ли курды пехотинцами Трампа в войне с Ираном: кто они такие и почему ненавидят режим аятолл
Что обсудили Путин и Пезешкиан?
Впервые после эскалации на Ближнем Соде российский диктатор провел телефонный разговор с иранским президентом. Разговор, в частности касался убийства аятоллы Али Хаменеи и текущей ситуации в регионе на фоне обострения.
Владимир Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с ликвидацией Хаменеи, членов его семьи и жертвами среди людей, а также отметил, что находится в постоянном "контакте" с лидерами арабских стран Персидского залива.
Никаких дополнительных деталей Кремль в комментарии пропагандистам не раскрыл. Подробностей относительно обсуждений между так сказать, стратегическими партнерами, относительно эскалации и дальнейших шагов по этому поводу не сообщили.
К слову, украинский дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что события на Ближнем Востоке показывают ослабление геополитического влияния России, что может повлиять на ее отношения и сотрудничество с Китаем в будущем.
Как Россия отреагировала на конфликт на Ближнем Востоке?
ISW обращало внимание на то, что Россия осудила удары Соединенные Штаты и Израиля по Ирану, мол, эти действия угрожают региональной и глобальной стабильности, но Москва не готова активно поддерживать Тегеран военно.
В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США и Израиль в агрессии, и намекнул на ухудшение отношений между Россией и США, которые якобы улучшались после переговоров президентов на Аляске.
Также аналитики указывали, что Путин подчеркивал готовность России принять участие в стабилизации ситуации вокруг Ирана и государств Персидского залива, и убеждал в важности урегулирования дипломатическим путем.