Об этом пишет пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на Кремль.

Что обсудили Путин и Пезешкиан?

Впервые после эскалации на Ближнем Соде российский диктатор провел телефонный разговор с иранским президентом. Разговор, в частности касался убийства аятоллы Али Хаменеи и текущей ситуации в регионе на фоне обострения.

Владимир Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с ликвидацией Хаменеи, членов его семьи и жертвами среди людей, а также отметил, что находится в постоянном "контакте" с лидерами арабских стран Персидского залива.

Никаких дополнительных деталей Кремль в комментарии пропагандистам не раскрыл. Подробностей относительно обсуждений между так сказать, стратегическими партнерами, относительно эскалации и дальнейших шагов по этому поводу не сообщили.

К слову, украинский дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что события на Ближнем Востоке показывают ослабление геополитического влияния России, что может повлиять на ее отношения и сотрудничество с Китаем в будущем.

Как Россия отреагировала на конфликт на Ближнем Востоке?