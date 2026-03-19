Об этом Гегсет сказал во время брифинга, сообщает Clash Report.
Что Хегсет говорит о политике Байдена?
Пит Хегсет заявил, что США все еще испытывают последствия политики Джо Байдена, в частности истощение запасов, ведь вместо обеспечения собственной армии боеприпасы направляли в Украину.
Каждый раз, когда мы оглядываемся назад и анализируем любую проблему, с которой сталкиваемся, все сводится к одному: "Ну, это отправили в Украину",
– добавил глава Пентагона.
Министр отметил, что на этом этапе, по его мнению, боеприпасы лучше использовать для собственных нужд США.
Напомним, недавно Хегсет высказался относительно войны США в Иране. Комментируя боевые действия, которые продолжаются уже третью неделю, он заявил, что задача американских войск заключается в том, чтобы "круглосуточно сыпать смерть и разрушения с неба".
Министр подчеркнул, что американские военные выполняют поставленные президентом Трампом задачи с "жестокой эффективностью, полным господством в воздухе и несокрушимой волей". В Пентагоне его риторику назвали сигналом "силы, решимости и уверенности" для союзников и врагов.
Трамп высказывал похожее мнение
Во время обеда с членами совета директоров Центра Трампа-Кеннеди президент США Дональд Трамп заявил, что не обязан помогать Украине. Он отметил, что бывший президент Джо Байден делал это, поскольку его якобы надули.
Трамп также подчеркнул, что работал со странами НАТО по Украине. Теперь, отметил он, США не нужно этого делать.