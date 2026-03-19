Про це Гегсет сказав під час брифінгу, повідомляє Clash Report.

Читайте також Поки у Трампа істерика: політолог сказав, який несподіваний шанс отримує Європа

Що Гегсет каже про політику Байдена?

Піт Гегсет заявив, що США все ще відчувають наслідки політики Джо Байдена, зокрема, виснаження запасів, адже замість забезпечення власної армії боєприпаси направляли в Україну.

Кожного разу, коли ми озираємося назад і аналізуємо будь-яку проблему, з якою стикаємося, все зводиться до одного: "Ну, це відправили в Україну",

– додав глава Пентагону.

Міністр зазначив, що на цьому етапі, на його думку, боєприпаси краще використовувати для власних потреб США.

Нагадаємо, нещодавно Гегсет висловився щодо війни США в Ірані. Коментуючи бойові дії, які тривають вже третій тиждень, він заявив, що завдання американських військ полягає в тому, щоб "цілодобово сипати смерть і руйнування з неба".

Міністр наголосив, що американські військові виконують поставлені президентом Трампом завдання з "жорстокою ефективністю, повним пануванням у повітрі та незламною волею". У Пентагоні його риторику назвали сигналом "сили, рішучості та впевненості" для союзників і ворогів.

