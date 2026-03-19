Его подозревают в возможной утечке секретной информации. Об этом сообщает NYT.

Что известно о расследовании ФБР?

Федеральное бюро расследований США начало расследование в отношении бывшего директора Национального контртеррористического центра Джо Кента, которого подозревают в возможной утечке засекреченной информации.

По данным журналистов, расследование продолжалось еще до того, как Кент подал в отставку. Оно могло начаться несколько месяцев назад и касается возможной передачи конфиденциальных данных, связанных с вопросами безопасности и войны против Ирана.

По информации источников, подозрения относительно Кента могли возникнуть из-за вероятных контактов с медиа и публичных комментариев, в которых он раскрывал детали, связанные с национальной безопасностью. Однако официальные детали расследования остаются засекреченными.

Известно, что Джо Кент – бывший военный, ветеран спецподразделений и экс-сотрудник ЦРУ. В 2025 году он возглавил Национальный контртеррористический центр и был одним из ключевых советников президента по вопросам безопасности.

Его отставка и последующее расследование ФБР стали очередным свидетельством раскола внутри американской власти относительно войны с Ираном. Ситуация также подчеркивает напряженность между политическим руководством и частью силового блока США.

Почему Джо Кент подал в отставку?