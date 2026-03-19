Его подозревают в возможной утечке секретной информации. Об этом сообщает NYT.
Смотрите также Трамп может бросить Израиль, если Иран кое-что предложит, – дипломат
Что известно о расследовании ФБР?
Федеральное бюро расследований США начало расследование в отношении бывшего директора Национального контртеррористического центра Джо Кента, которого подозревают в возможной утечке засекреченной информации.
По данным журналистов, расследование продолжалось еще до того, как Кент подал в отставку. Оно могло начаться несколько месяцев назад и касается возможной передачи конфиденциальных данных, связанных с вопросами безопасности и войны против Ирана.
По информации источников, подозрения относительно Кента могли возникнуть из-за вероятных контактов с медиа и публичных комментариев, в которых он раскрывал детали, связанные с национальной безопасностью. Однако официальные детали расследования остаются засекреченными.
Известно, что Джо Кент – бывший военный, ветеран спецподразделений и экс-сотрудник ЦРУ. В 2025 году он возглавил Национальный контртеррористический центр и был одним из ключевых советников президента по вопросам безопасности.
Его отставка и последующее расследование ФБР стали очередным свидетельством раскола внутри американской власти относительно войны с Ираном. Ситуация также подчеркивает напряженность между политическим руководством и частью силового блока США.
Почему Джо Кент подал в отставку?
Джо Кент покинул пост 17 марта, став одним из высших должностных лиц, которые открыто выступили против военной кампании США против Ирана. В своем заявлении он подчеркнул, что не может "с чистой совестью поддерживать войну", а также поставил под сомнение обоснованность конфликта.
В частности, Кент заявил, что Иран "не представлял неизбежной угрозы" для США и обвинил в начале войны влияние Израиля и его союзников в Вашингтоне. Его позиция вызвала резкую реакцию со стороны президента Дональда Трампа. Глава Белого дома публично раскритиковал Кента, назвав его "слабым в вопросах безопасности" и заявив, что в администрации не нужны люди, которые не считают Иран угрозой.
В то же время в Белом доме и разведывательном сообществе пытались дистанцироваться от заявлений экс-чиновника. Представители администрации настаивают, что имели "убедительные доказательства" угрозы со стороны Ирана, которые и стали основанием для начала военных действий.