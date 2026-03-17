По его словам, Иран не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов. Об этом чиновник сообщил в сети Х.

Что известно об отставке директора NCTC?

В США разгорелся новый политический скандал после громкой отставки Джо Кента. Он объявил о своем решении покинуть пост директора Национального контртеррористического центра, заявив, что не может поддерживать войну против Ирана.

В своем обращении Кент отметил, что принял это решение после длительных размышлений. Он подчеркнул, что не может "с чистой совестью" поддерживать боевые действия, которые, по его мнению, не имеют достаточных оснований.

Я не могу с чистой совестью поддерживать войну, продолжающуюся в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его мощного американского лобби,

– написал он.

Он также обратился к руководству страны, в частности к Трампу, призвав пересмотреть политику в отношении Ирана. Кент отметил, что настало время для "решительных действий" и изменения курса, во избежание дальнейшего обострения ситуации.

Несмотря на критику, он поблагодарил за возможность работать в администрации и отдельно отметил сотрудничество с директором национальной разведки Тулси Габбард. Кент также отметил, что для него было честью возглавлять команду профессионалов в сфере борьбы с терроризмом.

Такое заявление стало беспрецедентным для чиновника такого уровня и может иметь серьезные политические последствия.

Критика относительно войны в Иране становится все более частой