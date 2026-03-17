По его словам, Иран не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов. Об этом чиновник сообщил в сети Х.
Смотрите также Трамп разочарован в партнерах: страны массово отказываются поддержать США
Что известно об отставке директора NCTC?
В США разгорелся новый политический скандал после громкой отставки Джо Кента. Он объявил о своем решении покинуть пост директора Национального контртеррористического центра, заявив, что не может поддерживать войну против Ирана.
В своем обращении Кент отметил, что принял это решение после длительных размышлений. Он подчеркнул, что не может "с чистой совестью" поддерживать боевые действия, которые, по его мнению, не имеют достаточных оснований.
Я не могу с чистой совестью поддерживать войну, продолжающуюся в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его мощного американского лобби,
– написал он.
Он также обратился к руководству страны, в частности к Трампу, призвав пересмотреть политику в отношении Ирана. Кент отметил, что настало время для "решительных действий" и изменения курса, во избежание дальнейшего обострения ситуации.
Несмотря на критику, он поблагодарил за возможность работать в администрации и отдельно отметил сотрудничество с директором национальной разведки Тулси Габбард. Кент также отметил, что для него было честью возглавлять команду профессионалов в сфере борьбы с терроризмом.
Такое заявление стало беспрецедентным для чиновника такого уровня и может иметь серьезные политические последствия.
Критика относительно войны в Иране становится все более частой
Трамп предупредил, что НАТО может ждать "очень плохое" будущее, если союзники не помогут открыть Ормузский пролив. Он призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию присоединиться к совместным усилиям для открытия пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.
В США существуют опасения относительно возможных терактов на фоне войны против Ирана, в частности после инцидентов в Нью-Йорке и Мичигане. Добавляет беспокойства среди населения заявление губернатора Калифорнии Ньюсома об угрозе иранских атак с использованием дронов-камикадзе.
Сенатор Крис Мерфи откровенно критикует решение Трампа относительно войны в Иране. Он отмечает, что это может не только привести к большим затратам для налогоплательщиков США, но и негативно повлиять на национальную безопасность.