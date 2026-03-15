О них рассказала в интервью 24 Каналу политолог-американистка Александра Филиппенко, отметив на том, что подтверждение, что эти инциденты связаны с иранскими ячейками нет, но от этого спокойнее не становится.

Стычка возле дома мэра Нью-Йорка и теракт в Мичигане

Несколько дней назад произошла стычка возле дома главы Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Протестующие бросили самодельные взрывные устройства в людей, которые стояли с плакатами и призывами депортировать нелегальных мигрантов.

Это связано с тем, что Мамдани принимал у себя дома Махмуда Халила, основного организатора пропалестинских акций на кампусах Колумбийского университета. Его пытались выставить из США, но сделать это пока не удалось.

На фоне этого его принял у себя городской голова Нью-Йорка, против чего некоторые жители города выступили против, а сторонники Халила взамен бросили в них самодельную взрывчатку (она не сработала). Впоследствии они официально написали письмо, где выразили лояльность ИГИЛ.

Эта история вероятно не связана со спящими иранскими ячейками, но в США уже начинаются разговоры, что психически неустойчивых людей будут использовать для того, чтобы наводить страх,

– озвучила Филиппенко.

Она рассказала, что на днях рядом с Детройтом (штат Мичиган) произошел теракт, мужчина въехал в синагогу, вышел из машины, которая загорелась, и начал стрелять в разные стороны. Охрана его нейтрализовала. Он ранил двух человек. Его уже ранее задерживали по подозрению в спонсировании ИГИЛ.

Отдельные ситуации происходят по стране. Не до конца понятно, или это скрытые ячейки Ирана, однако тревожность и страх, со слов американистки, это вызывает. Он еще и подпитывается тем, что Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, заявил, что есть угроза атаки иранских дронов на штат.

Там будет проходить премия "Оскар", уже усилены меры безопасности. Ведь это действо собирает большое количество звезд и состоятельных людей. Стало известно, что богачи уже начали отказываться от нынешнего участия.

Пока Ньюсом предупреждает об угрозах, говоря, что войну в Иране следует завершить, чтобы не подвергать себя опасности, Белый дом заявляет, что это чушь и тот якобы пытается заработать политические баллы,

– рассказала Филиппенко.

Ударит ли Иран по США: мнения экспертов