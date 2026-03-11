Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерева, военный эксперт Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что Иран вполне может прибегнуть к определенным гибридным шагам. Вряд ли "Шахеды" долетят с территории Ирана. Но это может быть вполне удар из контейнеров на кораблях. Или другие похожие варианты.

Смотрите также Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война

Как Трамп может отреагировать на такую атаку?

По словам Жовтенко, ситуация с войной на Ближнем Востоке становится проблемой для Дональда Трампа. Хотя сейчас кажется, что он вообще особо не озабочен тем, что происходит. И это странно, учитывая, что уже скоро в США начнется предвыборная кампания. Возможно, у него есть план.

Если рационально оценивать ситуацию, то Трамп должен был бы переживать из-за роста цен на нефть, из-за погибших американских военных. А через полтора-два месяца там стартует предвыборная кампания на промежуточные выборы в прогресс, которые состоятся в ноябре 2026 года. Чем больше я наблюдаю за этим, тем очевиднее становится, что Трамп таки имеет определенную стратегию,

– отметил Жовтенко.

Вероятно, Трамп заявит, что ситуация вокруг является сложной, а угрозы для американской безопасности растут. Очевидно, что он будет обвинять в этом всех вокруг, но не себя. На этом фоне Трамп будет предлагать американцам поддержать республиканцев, чтобы не пришлось все бросать на полпути и еще больше расшатывать ситуацию.

Обратите внимание! В ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Там полностью переизберут Палату представителей, а также – треть Сената. Сейчас больше в обеих палатах имеют республиканцы.

Интересная деталь со встречи с Зеленским

Как отметил Жовтенко, во время одного из визита Владимира Зеленского в США прозвучал вопрос о выборах в Украине. Президент четко объяснил, что нельзя проводить выборы во время военного положения, когда ситуация с безопасностью остается неопределенной.

Тогда Трамп очень странно отреагировал на эти слова. Он заинтересовался заявлением Зеленского и еще и переспросил, что действительно ли выборы не удастся провести из-за военного положения.

Возможно, план Б для Трампа заключается в объявлении частичного военного положения из-за иранской угрозы. Поэтому даже такой залет "Шахедов" был бы идеальным для Трампа в таком сценарии. Тогда там бы пошла пауза в выборах. Понятно, что это далеко не основной вариант. Но это точно один из сценариев, которые там обсуждают,

– считает Жовтенко.

Конфликт между США и Ираном