Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерева, военный эксперт Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что Иран вполне может прибегнуть к определенным гибридным шагам. Вряд ли "Шахеды" долетят с территории Ирана. Но это может быть вполне удар из контейнеров на кораблях. Или другие похожие варианты.
Как Трамп может отреагировать на такую атаку?
По словам Жовтенко, ситуация с войной на Ближнем Востоке становится проблемой для Дональда Трампа. Хотя сейчас кажется, что он вообще особо не озабочен тем, что происходит. И это странно, учитывая, что уже скоро в США начнется предвыборная кампания. Возможно, у него есть план.
Если рационально оценивать ситуацию, то Трамп должен был бы переживать из-за роста цен на нефть, из-за погибших американских военных. А через полтора-два месяца там стартует предвыборная кампания на промежуточные выборы в прогресс, которые состоятся в ноябре 2026 года. Чем больше я наблюдаю за этим, тем очевиднее становится, что Трамп таки имеет определенную стратегию,
– отметил Жовтенко.
Вероятно, Трамп заявит, что ситуация вокруг является сложной, а угрозы для американской безопасности растут. Очевидно, что он будет обвинять в этом всех вокруг, но не себя. На этом фоне Трамп будет предлагать американцам поддержать республиканцев, чтобы не пришлось все бросать на полпути и еще больше расшатывать ситуацию.
Обратите внимание! В ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Там полностью переизберут Палату представителей, а также – треть Сената. Сейчас больше в обеих палатах имеют республиканцы.
Интересная деталь со встречи с Зеленским
Как отметил Жовтенко, во время одного из визита Владимира Зеленского в США прозвучал вопрос о выборах в Украине. Президент четко объяснил, что нельзя проводить выборы во время военного положения, когда ситуация с безопасностью остается неопределенной.
Тогда Трамп очень странно отреагировал на эти слова. Он заинтересовался заявлением Зеленского и еще и переспросил, что действительно ли выборы не удастся провести из-за военного положения.
Возможно, план Б для Трампа заключается в объявлении частичного военного положения из-за иранской угрозы. Поэтому даже такой залет "Шахедов" был бы идеальным для Трампа в таком сценарии. Тогда там бы пошла пауза в выборах. Понятно, что это далеко не основной вариант. Но это точно один из сценариев, которые там обсуждают,
– считает Жовтенко.
Конфликт между США и Ираном
- 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана. По состоянию на 11 марта иранский режим держится. Там также наносят ракетный и дроновых ударов по разным странам Ближнего Востока.
- Ситуация дошла до такого уровня, что страны Ближнего Востока и Соединенные Штаты обратились за помощью к Украине в борьбе с иранскими "Шахедами". Украинские экипажи уже отправились в некоторые страны Ближнего Востока. А президент Владимир Зеленский заявил, что 11 стран обратились с такой просьбой.
- СМИ сообщали, что ФБР уже предупреждало полицейские департаменты, что Иран может попытаться ударить "Шахедами" по западному побережью США. Такая угроза якобы была актуальной в начале февраля 2026 года. Там якобы стремились осуществить внезапную атаку с помощью своих беспилотных летательных аппаратов с неустановленного судна у побережья США. Это должно было бы быть ответом на удары Штатов по Ирану.