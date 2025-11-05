4 ноября 2025 года в Нью-Йорке прошли выборы мэра города. На них вполне ожидаемо, но все равно как-то неожиданно победил рожденный в Уганде 34-летний мусульманин Зохран Мамдани.

Темы Украины и российского вторжения в своей кампании Мамдани старается избегать, делая большой и иногда чрезмерный акцент на Палестине, за что ему часто прилетает от критиков. Однако, в 2022 году он осудил российское вторжение, но высказывался очень осторожно, призывая к деэскалации и уважению к гуманитарным вопросам. Также он осудил курс Трампа на ослабление НАТО и предостерег США от выхода из Альянса.

Кроме того, журналисты смогли из него вытянуть согласие на арест Путина по ордеру МУС, если тот прибудет в Нью-Йорк, а сам Мамдани станет мэром. Правда, это было сказано в контексте необходимости ареста другого политика, на арест которого выдал ордер МУС. Говорится о премьере Израиля Нетаньяху. 24 Канал рассказывает биографию политика и объясняет, чем он так не угодил Трампу, что тот сейчас считает его едва ли не личным врагом.

Читайте также На выборах мэра Нью-Йорка победил мусульманин Зохран Мамдани: почему его не любит Трамп

Кто такой Зохран Мамдани? Происхождение, родители и детство

Зохран Мамдани – гражданин США, но родился за пределами этой страны – в далекой Уганде. Он мигрант и сын мигрантов. Его отец Махмуд Мамдани – историк-ученый, профессор постколониальных студий с ощутимо левыми взглядами, а мать Мира Наир – известный режиссер.

По происхождению, семья Мамдани – индийцы. В США семью привела научная карьера отца – того пригласили преподавать в Колумбийский университет, также Америка дала новый импульс карьере матери.



Она сняла любимую эротику подростков 90-х фильм "Кама Сутра: история любви", но знаменита прежде всего артхаусными проектами и привлечением непрофессиональных актеров, хотя и звезды первой величины, такие как Ума Турман, Ричард Гир и Риз Уизерспун, считали за честь работать с Мирой.



Зохран Мамдани в юности / Коллаж The Telegraph

С 7 лет Зохран жил в Нью-Йорке на Верхнем Манхэттене, посещал местную школу и жил в атмосфере богемы (за эту часть отвечала мать) и левацкого свободного духа "академии" (отцовская часть). Также важной частью идентичности Зохрана стала религия. Отец будущего политика – мусульманин (мать – индуистка), от него Зохран взял интерес к исламу.

Откуда у Мамдани интерес к политике и Палестине?

Сын успешных родителей – Зохран с детства не испытывал недостатка в материальных благах. Вместо этого он чувствовал неравенство.

Интересно, что хотя и Зохран Мамдани прожил большую часть своей жизни в США, гражданство этой страны он получил только в 2018 году, пройдя все круги бюрократического ада. Это еще больше убедило его в необходимости изменений, которые он решил делать изнутри – как часть американской политики.

Зохран еще во время учебы в школе был активным на школьных выборах, но далеко не всегда его идеи равенства, уважения к исламу (именно после терактов 11 сентября) и антивоенные призывы находили поддержку.

Однако, Мамдани продолжал настаивать на своем. В престижном колледже "Боудойн" в Брансвике (штат Мэн), где он изучал социологию и получил степень бакалавра по африканским исследованиям, Зохран Мамдани основал студенческую группу в поддержку народа Палестины.

Впоследствии "палестинский вопрос" станет его "фишкой" и идеологической основой, он даже будет призывать к глобальной интифаде, то есть восстанию против Израиля, который, по убеждению политика, осуществляет против палестинцев геноцид, апартеид и тому подобное.



Зохран Мамдани с матерью / Фото Peoplesworld

Также когда-то Мамдани шерил посты в поддержку Башара Асада, где отрицались химические атаки против гражданских, но этот факт как-то забылся и фактором кампании-2025 не стал.

После получения ученой степени Мамдани работал консультантом по вопросам предотвращения изъятия имущества и жилищного строительства в бедных районах Нью-Йорка, помогая социально незащищенным слоям и мигрантам. Эта работа дала Мамдани необходимый опыт борьбы с бюрократией, а также дала возможность увидеть проблемы вблизи и стала отправной точкой для политической карьеры.

Демократический социалист в компании Сандерса и Окасио-Кортес

Сначала Мамдани работал как волонтер в кампаниях местных политиков, это позволило получить опыт и нужные связи. В 2017 году Зохран присоединился к демократам-социалистам – крайне-левого крыла Демократической партии США, которое фактически имеет мало общего с традиционными демократами, а скорее идеологически является то ли коммунистами, или какими-то другими "леваками". Они традиционно поддерживают на выборах левых демократов, таких как Берни Сандерс и Александрию Окасио-Кортес.

Зохран Мамдани в этой прогрессивной тусовке не потерялся и быстро вышел на ведущие роли. Очевидно помогли харизма, талант оратора и семейные таланты – интеллектуальные уроки отца и творческий и нестандартный подход матери. Благодаря этому Мамдани отличился как талантливый и креативный руководитель штабов и кампаний левых кандидатов, а в 2019 году (через год после получения американского гражданства) решил попробовать избраться сам.



Зохран Мамдани собрал сторонников благодаря мощной поддержке со стороны Берни Сандерса и конгрессмена Александрии Окасио-Кортес / Фото AP

Первый блин не стал комом и Мамдани победил на выборах в Ассамблею штата Нью-Йорк, где стал представлять 36 округ города (Квинс и Лонг-Айленд). Этот пост бывший мигрант использовал для разоблачения с довольно высокой и громкой трибуны проблем Нью-Йорка и Америки.

Конечно, большинство из его заявлений – откровенный популизм, но слова Мамдани многим пришлись по душе, особенно на фоне системного кризиса, в который попали традиционные демократы, и угрозы которую несет трампизм, который совершил рейдерский захват Республиканской партии.

Мамдани – новая надежда Америки?

Все это сделало Мамдани звездой и новой надеждой демократической Америки, и вдохновило Зохрана на то, чтобы баллотироваться в мэры Нью-Йорка и победить.

Интересно, что политика поддержал на только его ядерный электорат (мусульмане), но и многие другие слои населения. Поэтому не удивляйтесь на первый взгляд странным заголовкам о том, что "лидеры хасидов поддержали мусульманина Мамдани в гей-баре".



Мамдани действительно удалось привлечь на свою сторону различные слои населения города, которых не пугают его взгляды на "палестинский вопрос" и симпатии к террористам из ХАМАС (Мамдани якобы осудил ХАМАС, но очевидно делал это не искренне). Потому что ХАМАС далеко, а Трамп – здесь.

Для победы Мамдани сложился действительно идеальный шторм. Традиционная политическая конструкция Нью-Йорка себя дискредитировала и стала напоминать Готэм. Действующий мэр города демократ и бывший капитан полиции Эрик Адамс оказался под кучей антикоррупционных расследований. От тюрьмы его спас Трамп, но с фактическим условием, что тот выйдет из гонки (Стив Уиткофф даже обещал Адамсу за это пост посла США в Саудовской Аравии).

Остался другой "мощник" – губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, но он проиграл Мамдани на праймериз демократов. Именно на него сделали свою ставку Трамп и другие местные богачи.

Напомним, Нью-Йорк – традиционная вотчина Демократической партии и республиканцам туда нельзя (поэтому они выставляют там откровенных фриков – на этот раз им был владелец 17 котов и забавного красного берета итало-поляк Кертис Слива).



Поздравляйте нового мэра Нью-Йорка / Фото Getty Images

Впрочем, Куомо не сложил оружие, а решил пойти на выборы как независимый кандидат. Позитива это ему не принесло, а лишь мобилизовало электорат Мамдани. Не помогли десятки миллионов долларов, влитые в его кампанию местными богачами, а также публичная агитация за Куомо от коренного нью-йоркца Трампа, Илона Маска и "серого кардинала" Белого Дома Стивена Миллера.

Сам Зохран также провел эталонную кампанию, использовав все возможности "новых медиа" – соцсетей. Он и его сторонники были очень активными в тиктоке и других модных платформах. Это позволило заинтересовать выборами молодежь, а когда та услышала программу кандидата, все было решено.

Что обещает Мамдани:

новое социальное жилье;

регуляция цен на аренду жилья;

бесплатный проезд в автобусах;

бесплатное обучение;

повышение налогов для богатых и корпораций;

повышение минимальной зарплаты до 30 долларов в час до 2030 года;

создание сети муниципальных продуктовых магазинов с фиксированными низкими ценами.

Конечно, это откровенный популизм, местами – безответственный. Но первым начал не Мамдани. Он просто использовал те же рецепты, что год назад помогли победить Трампу и радикально правым. Сейчас же пришло время снимать сливки радикально левым, как говорит сам Мамдани – "демократическим социалистам", или, как говорят все остальные – коммунистам.

Явка на выборах была самой большой с 1969 года, особенно среди молодежи и иммигрантов. Мамдани взял более миллиона голосов и победил Куомо с отрывом в 9% и теперь станет первым в истории Нью-Йорка мэром, исповедующим ислам. Также Мамдани станет самым молодым мэром "Большого яблока" с 1892 года.

Интересно, что сторонники Трампа не могли не найти в успехе Зохрана и уши их главного врага – Джорджа Сороса. Правда, здесь и искать особо не надо было – журналисты легко нашли среди донатов на кампанию Мамдани пожертвования от структур, связанных с Open Society Foundations (OSF).

Что известно о личной жизни Мамдани и его жене?

Личная жизнь Мамдани не менее пестрая, чем его политическая карьера. Мамдани – мусульманин-шиит, но старается во всем быть прогрессивным.

Он любит хип-хоп и даже записал в 2016 году рэп-альбом в дуэте с угандийским музыкантом HAB. Сценическое имя политика – Young Cardamom, впоследствии оно трансформировалось в Mr. Cardamom.

Послушайте хит Зохрана Мамдани Nani, посвященный его бабушке: смотрите видео

В этом статусе он даже давал концерты в родной Уганде, поет на английском и на языке луганда (нет, это никак не связано с террористами из "ЛНР"). Впоследствии Мамдани работал музыкальным продюсером для фильмов своей матери и даже был отмечен как номинант престижной профильной премии.

Жена политика Рама Дуваджи – не менее эксцентричная личность. Она художница-аниматорка, колумнистка модных изданий и светская леди. Познакомились Зохран и Рама через приложение для знакомств Hinge.

Зохран Мамдани и Рама Дуваджи / Фото из соцсетей Рамы

В октябре 2024 года состоялась помолвка, а в феврале 2025-го пара официально обручилась.

Какие перспективы у Мамдани и демократов в США?

Дональд Трамп справедливо расценил кампанию Мамдани как вызов себе. Он постоянно называл политика "радикально левым", очевидно таким образом пытаясь его обидеть. Также Трамп в начале ноября пообещал прекратить федеральное финансирование города Нью-Йорк, если Мамдани будет избран мэром.

Всеми своими действиями Трамп показывал, что победа мусульманина-левака в его родном городе – это личный вызов и оскорбление. Сторонники Трампа даже призвали президента депортировать Зохрана в Уганду. Что ж, теперь ему придется думать, как выполнить свои угрозы, ведь Мамдани не только победил, но и бросил вызов Трампу и его политическому курсу.

Победа Мамдани дает шанс всей Демократической партии на выход из кризиса и образование оппозиции Трампу, что очень важно для предстоящих промежуточных выборов в конгрессе 2026 года. Вот только, есть большой риск, что новое лицо традиционной американской политсилы будет очень и очень левым. Впрочем, это логическое следствие поляризации американского общества.

Победа демократки Эбигейл Спанбергер на выборах губернатора Виргинии (она обошла соперницу-республиканку на 15%), успех демократов Газала Хашими и Джея Джонса в борьбе за пост вице-губернатора и генпрокурора этого же штата, а также победа демократки Микки Шерилл в Нью-Джерси и 60% на референдуме в Калифорнии за "правильную нарезку" округов (так называемый "джерримендинг"), которая лишит республиканцев 5 мест в конгрессе, – все это дает оппонентам Трампа осторожную надежду на то, что ему не удастся так легко узурпировать власть, как он на то рассчитывает.