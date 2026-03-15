Об этом написал сенатор-демократ от штата Коннектикута Крис Мерфи на своей странице в соцсети Х.

Почему сенатор раскритиковал Трампа за действия в Иране?

Сенатор привел примеры 4 кризисов, которые спровоцировали военные действия Дональда Трампа в Иране в рамках операции "Эпическая ярость".

  • Первый кризис

Сенатор Крис Мерфи заявил, что Дональд Трамп, по его мнению, ошибочно рассчитывал на то, что Иран не решится перекрыть Ормузский пролив. Сейчас цены на нефть стремительно растут, и если пролив будет оставаться закрытым, это может спровоцировать глобальную экономическую рецессию.

Мерфи также отметил, что Иран имеет значительные возможности для атак на танкеры. Речь идет о тысячах дронов, скоростные катера и морские мины. По его словам, уничтожить эти средства практически невозможно, а организация военно-морского сопровождения для танкеров требует огромных ресурсов.

  • Второй кризис

Сенатор отметил, что современные войны все больше зависят от использования беспилотников. По его словам, Иран может постоянно атаковать нефтяную инфраструктуру региона благодаря большому количеству дешевых ударных дронов.

В качестве примера Мерфи привел недавний инцидент в Омане, где, по его словам, было уничтожено критически важное нефтяное хранилище. Он также предупредил, что страны Персидского залива постепенно исчерпывают запасы ракет-перехватчиков, из-за чего их нефтяные объекты становятся все более уязвимыми к новым атакам.

  • Третий кризис

Мерфи считает, что конфликт постепенно перерастает в более широкое региональное противостояние. По его словам, иранские прокси в Ливане атакуют Израиль, а в Ираке – американские силы.

В то же время Израиль уже угрожает масштабной наземной операцией в Ливане, что может открыть еще один фронт. Сенатор также обратил внимание на другие потенциальные очаги эскалации. В частности, йеменские хуситы пока действуют относительно сдержанно, однако, по его мнению, ситуация может измениться, ведь они имеют возможность атаковать судоходство в Красном море.

Кроме того, Мерфи предостерег, что конфликт может снова дестабилизировать ситуацию в Сирии.

  • Четвертый кризис

Сенатор заявил, что, по его убеждению, у Дональда Трампа нет четкого плана завершения войны. По его словам, Иран и его союзники могут поддерживать нестабильность в регионе в течение очень длительного времени.

Мерфи также предупредил, что возможное наземное вторжение способно привести к масштабной войне и гибели тысяч американских военных. В то же время даже если США объявят о победе, Иран со временем может восстановить разрушенную инфраструктуру.

Все это было вполне предсказуемо. Именно поэтому предыдущие президенты не были настолько безрассудными, чтобы начинать такую войну,
– подчеркнул сенатор.

По его мнению, лучшим решением для президента США сейчас было бы прекратить конфликт, чтобы не допустить еще более масштабного кризиса.

Кстати, председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук объяснил в эфире 24 Канала, что в Белом доме сейчас идет внутренняя борьба между экономическими и политическими советниками Трампа по войне с Ираном. Речь идет о сроках военных действий и намерениях заканчивать конфликт.

Планирует ли Трамп в ближайшее время заканчивать войну в Иране?

  • Агентство Reuters писало, что администрация Трампа отвергла идею переговоров с Ираном, решив вместо этого ослабить Тегеран военными средствами. Сейчас как Вашингтон, так и Тегеран находятся в жесткой позиции и не готовы к дипломатическим усилиям.

  • Дональд Трамп отдал приказ ударить по иранскому острову Харг. По словам американского лидера, в результате бомбардировки "уничтожены все военные цели", однако нефтяную инфраструктуру решили не атаковать.

  • В то же время Иран атаковал авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии. В результате этого были повреждены 5 самолетов-заправщиков США.