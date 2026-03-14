Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук объяснил 24 Каналу, что то, что США более полугода назад отказались от украинских антидронових технологий, свидетельствует о внутренней борьбе в администрации Трампа.

Смотрите также: Был бы не самым любимым сыном, – Зеленский очертил отношения с Трампом

Что происходит в Белом доме?

По мнению эксперта, Трамп просто будет делать то, что считает нужным сам, хотя и разногласия в команде Трампа уже выливаются наружу.

Издание Axios опубликовало материал о том, как администрация 7 месяцев назад проигнорировала предложение Зеленского по антидронным технологиям.

Там прямо спрашивают: почему не согласились тогда? Ведь Украина поддерживает США, а Россия – союзник Ирана. Возможно, не с тем пытаемся дружить. Публичная дискуссия свидетельствует о реальной борьбе групп влияния за внимание Трампа, который сознательно поддерживает эту конкуренцию,

– сказал Рыбачук.

Сам Трамп противоречит себе в каждом выступлении: то "мы уже победили", то "надо довести до конца", то говорит о смене режима, то отказывается от этой идеи.

Затягивание войны бьет по ценам на топливо, а американцы с их мощными бензиновыми автомобилями болезненно реагируют на любое подорожание – и советники уже предупреждают Трампа о политических последствиях.

"Рост цен на топливо автоматически влечет за собой подорожание продуктов. Перед осенними выборами это серьезная проблема для Трампа, и он должен как можно быстрее закончить войну. Как? Можно придумать любое объяснение – он уже "безвозвратно уничтожал" ядерный потенциал Ирана менее чем полгода назад, а теперь уничтожает его повторно", – объяснил Рыбачук.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал благодарности от президента США Дональда Трампа за готовность предоставить дроны-перехватчики. По его словам, Киев воспринимает такую помощь как ответ на поддержку США.

