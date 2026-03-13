Об этом говорится в материале Politico.

Почему Вэнс выступал против?

Представитель Белого дома рассказал, что перед принятием решения об операции в Иране Джей Ди Вэнс был скептическим, переживал о шансах на успех и в целом выступал против войны.

Другой высокопоставленный чиновник объяснил, что роль Вэнса заключается в том, чтобы представлять президенту и администрации различные точки зрения относительно возможных последствий решений. В то же время после того, как решение принято, он полностью поддерживает его выполнение.

По словам журналистов, скептицизм Вэнса относительно военного участия США, сформированный во время службы в морской пехоте в Ираке, в сочетании с его более сдержанным тоном относительно успехов операции, подпитывает спекуляции о расколе между президентом и его вице-президентом.

Это не первый случай, когда позиции Вэнса и Трампа по применению военной силы отличались. Когда в начале прошлого года США нанесли удары по хуситам, Вэнс написал в закрытом чате Signal с другими должностными лицами администрации, что считает этот шаг "ошибкой",

– говорится в материале.

Кроме того, в течение нескольких лет он публично объяснял, почему война с Ираном не отвечает интересам США.

Новая информация о разногласиях появилась на фоне того, что Трамп допускает участие и Вэнса, и госсекретаря Марко Рубио, который публично поддерживает позицию президента по Ирану, в выборах 2028 года.

Вице-президент постоянно находится в центре внимания людей, которые пытаются навязать ему свои взгляды. В результате было опубликовано множество противоречивых версий взглядов вице-президента, что показывает, что основные СМИ не имеют представления, о чем говорят,

– заявила пресс-секретарь вице-президента Тейлор Ван Кирк.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли также заявила, что попытки поссорить Трампа и Вэнса являются безосновательными. По ее словам, президент выслушивает разные мнения своей команды по национальной безопасности и принимает решения, исходя из интересов страны и ее безопасности.

