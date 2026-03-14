Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснив 24 Каналу, що те, що США понад пів року тому відмовилися від українських антидронових технологій, свідчить про внутрішню боротьбу в адміністрації Трампа.
Що відбувається у Білому домі?
На думку експерта, Трамп просто робитиме те, що вважає за потрібне сам, хоча й розбіжності в команді Трампа вже виливаються назовні.
Видання Axios опублікувало матеріал про те, як адміністрація 7 місяців тому проігнорувала пропозицію Зеленського щодо антидронових технологій.
Там прямо запитують: чому не погодилися тоді? Адже Україна підтримує США, а Росія – союзник Ірану. Можливо, не з тим намагаємося дружити. Публічна дискусія свідчить про реальну боротьбу груп впливу за увагу Трампа, який свідомо підтримує цю конкуренцію,
– сказав Рибачук.
Сам Трамп суперечить собі в кожному виступі: то "ми вже перемогли", то "треба довести до кінця", то говорить про зміну режиму, то відмовляється від цієї ідеї.
Затягування війни б'є по цінах на пальне, а американці з їхніми потужними бензиновими автомобілями болюче реагують на будь-яке подорожчання – і радники вже попереджають Трампа про політичні наслідки.
"Зростання цін на пальне автоматично тягне за собою дорожчання продуктів. Перед осінніми виборами це серйозна проблема для Трампа, і він мусить якнайшвидше закінчити війну. Як? Можна придумати будь-яке пояснення – він вже "безповоротно знищував" ядерний потенціал Ірану менш ніж пів року тому, а тепер знищує його повторно", – пояснив Рибачук.
Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував подяки від президента США Дональда Трампа за готовність надати дрони-перехоплювачі. За його словами, Київ сприймає таку допомогу як відповідь на підтримку США.
Що ще відомо про ситуацію в США?
- США оголосили про випуск 86 мільйонів барелів нафти зі стратегічного резерву, щоб стримати зростання цін через війну в Ірані. Країни-члени Міжнародного енергетичного агентства домовилися вивільнити ще 400 мільйонів барелів для пом’якшення нафтової кризи.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс скептично ставився до операції США в Ірані та намагався переконати Трампа відмовитися від неї. Його позиція підсилює чутки про можливий розкол у відносинах між президентом і віцепрезидентом.
- Міністр оборони США дав згоду на перекидання частин амфібійної ударної групи, що включає кілька кораблів та близько 5 тисяч морських піхотинців.