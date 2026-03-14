Политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу, что технически Иран имеет ракеты, способные достать до Европы, но практически любой удар по европейской стране автоматически втянет весь континент в войну и режим не будет иметь никакого шанса выжить.

Стоит ли Европе бояться иранских ракет?

Обвинения Европы в равнодушии – это цинизм высочайшего уровня, и воспринимать это серьезно не стоит. Цель режима – напугать, поднять ставки и показать, что война может расползтись на Европу. Но эта пугалка не сработает, потому что у Европы и так есть собственный счет к США, а ее позиция по этой войне достаточно четкая,

– объяснил Саакян.

Пропаганда, рассчитана прежде всего на внутреннюю иранскую аудиторию. Цель – создать образ Ирана, который воюет против всего цивилизованного мира при молчаливом согласии Запада.

Технически иранские ракеты средней дальности способны достать до Франции или юга Финляндии. Но практически любой удар по Европе автоматически втянет весь континент в войну, и тогда иранский режим не будет иметь никакого шанса выйти из нее.

"Удар по Европе означал бы иностранную операцию и реальное уничтожение режима – ничего хорошего тогда не светит тем, кто сейчас выходит с угрозами. Они сами прекрасно понимают, что это лишь слова – и такими и останутся", – сказал Саакян.

Обратите внимание! Бывший член Парламентской ассамблеи НАТО Петр Кульпа отмечает, что Дональд Трамп сейчас находится под чрезвычайно сильным давлением. С призывами свернуть военную операцию к нему обращаются союзники – в частности государства Ближнего Востока, европейские страны, а также Китай. По его словам, есть немало сигналов, что кампания против Ирана может затянуться, а ставки в этом противостоянии уже стали чрезвычайно высокими. По мнению Кульпы, США демонстрируют неспособность в полной мере гарантировать безопасность союзников, тогда как Израиль выглядит защищенным. Кроме того, Соединенные Штаты ограничены как в финансовых ресурсах, так и во времени.

