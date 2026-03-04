Во время разговора удалось установить планы руководства Ирана на ближайшее время и установить дату начала операции. Об этом пишет издание Axious.
О чем говорили лидеры накануне операции в Иране?
Издание Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что 23 февраля Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, после которого было принято решение начать военную операцию против Ирана в субботу, 28 февраля.
По данным трех источников на которые ссылается издание, во время разговора Нетаньяху сообщил Трампу разведывательную информацию о том, что верховный лидер Ирана вместе с ключевыми советниками планировал встречу в одном месте в Тегеране в субботу утром. Это создавало возможность для одновременного удара по высшему руководству страны, чего именно и стремился американский президент. Впоследствии полученные от Израиля данные были подтверждены ЦРУ.
Сначала США и Израиль рассматривали вариант нанести удар на неделю раньше, однако операцию отложили по разведывательным и оперативным причинам, в частности из-за неблагоприятных погодных условий. Американские чиновники также отметили, что Трамп сознательно не сосредотачивался на теме Ирана во время ежегодного обращения к Конгрессу, чтобы не насторожить иранское руководство и не сорвать подготовку к операции.
Издание также отмечает, что спецпредставители президента – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – после переговоров с иранской стороной в Женеве сообщили, что дипломатические усилия не дали результата. После этого Трамп, по словам источников, убедился в достоверности разведданных и безрезультатности переговоров и в пятницу в 15:38 по восточному времени отдал окончательный приказ об атаке на Иран.
Что известно о ликвидации иранского руководства во время атаки США?
После серии атак на Тегеран, Израиль заявил о ликвидации нескольких влиятельных представителей иранского руководства и союзных группировок. Среди них, лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф, иранский чиновник Мухаммед аль-Гамари и другие старшие офицеры Корпуса стражей исламской революции Известно, что погиб верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи и представители его семьи – дочь, зять и внук.
По данным Financial Times, операция по ликвидации лидера Ирана реализовалась не без помощи современных технологий. Известно, что израильская разведка годами анализировала видеоматериалы, а ЦРУ США предоставило спецагента для подтверждения места пребывания Хаменеи, что позволило успешно осуществить атаку.
Даже несмотря на ликвидацию руководства Ирана – режим продолжает функционировать. Иранские вооруженные силы и Корпус стражей исламской революции контролируют безопасность.