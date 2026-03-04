Во время разговора удалось установить планы руководства Ирана на ближайшее время и установить дату начала операции. Об этом пишет издание Axious.

О чем говорили лидеры накануне операции в Иране?

Издание Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что 23 февраля Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, после которого было принято решение начать военную операцию против Ирана в субботу, 28 февраля.

По данным трех источников на которые ссылается издание, во время разговора Нетаньяху сообщил Трампу разведывательную информацию о том, что верховный лидер Ирана вместе с ключевыми советниками планировал встречу в одном месте в Тегеране в субботу утром. Это создавало возможность для одновременного удара по высшему руководству страны, чего именно и стремился американский президент. Впоследствии полученные от Израиля данные были подтверждены ЦРУ.

Сначала США и Израиль рассматривали вариант нанести удар на неделю раньше, однако операцию отложили по разведывательным и оперативным причинам, в частности из-за неблагоприятных погодных условий. Американские чиновники также отметили, что Трамп сознательно не сосредотачивался на теме Ирана во время ежегодного обращения к Конгрессу, чтобы не насторожить иранское руководство и не сорвать подготовку к операции.

Издание также отмечает, что спецпредставители президента – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – после переговоров с иранской стороной в Женеве сообщили, что дипломатические усилия не дали результата. После этого Трамп, по словам источников, убедился в достоверности разведданных и безрезультатности переговоров и в пятницу в 15:38 по восточному времени отдал окончательный приказ об атаке на Иран.

Что известно о ликвидации иранского руководства во время атаки США?