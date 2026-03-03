Более того, слежка за лидером страны происходила годами. Подробности подготовки и воплощения операции по ликвидации Хаменеи рассказали в Financial Times со ссылкой на два осведомленных в деле источника.
Читайте также Имеет ключевое преимущество: как Украина может помочь США и ЕС в борьбе с Ираном
Что помогло военным достичь успеха во дворце лидера Ирана?
Израильская разведка в течение многих лет взламывала сеть камер видеонаблюдения за дорожным движением в Тегеране, чтобы отслеживать повседневную жизнь высшего иранского руководства.
Это стало частью подготовки к операции "Ревущий лев", во время которой был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Во время работы с видеоматериалами разведчики обнаружили стабильный "жизненный ритм" Хаменеи и его охраны. Говорится о маршрутах передвижения, часы его активности, а также круг приближенных чиновников, которые регулярно сопровождали лидера.
Задолго до удара израильские разведчики "знали Тегеран настолько же хорошо, насколько знают Иерусалим".
Интересно и то, что для анализа огромного массива данных применялись инструменты искусственного интеллекта и специальные алгоритмы. Кроме того, ЦРУ США предоставило спецагента, который подтвердил точное местонахождение Хаменеи в день удара. Тогда аятолла имел запланированные встречи с высокопоставленными чиновниками.
Атака на резиденцию осуществлялась ракетами Sparrow посреди дня, чтобы обеспечить элемент неожиданности несмотря на повышенную готовность иранской стороны. В целом военные выпустили 30 ракет.
В то же время в районе операции позаботились и о работе (точнее об определенных проблемах с работой сотовых вышек), чтобы охрана не смогла получить предупредительные звонки или сообщения.
Стоит заметить, что планирование ликвидации Хаменеи началось еще в далеком 2001 году по приказу тогдашнего премьер-министра Ариэля Шарона, когда Иран стал главной целью "Моссада".
Кого еще из окружения Хаменеи ликвидировали во время операции?
Израиль официально объявил об успешной ликвидации ряда ключевых фигур иранского руководства, среди которых лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, командующий военным крылом ХАМАС Мохаммед Дейф, высокопоставленный иранский военный Мухаммед аль-Гамари, а также другие старшие офицеры Корпуса стражей исламской революции.
По информации источников, среди погибших также оказались члены семьи Хаменеи, а именно его дочь, зять и внук.
Кроме того, утром 28 февраля во время массированного ракетного удара погибла одна из невестки аятоллы. Жена самого Али Хаменеи, Мансуре Ходжасте Багерзаде, также стала жертвой совместной операции США и Израиля.