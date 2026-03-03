Более того, слежка за лидером страны происходила годами. Подробности подготовки и воплощения операции по ликвидации Хаменеи рассказали в Financial Times со ссылкой на два осведомленных в деле источника.

Что помогло военным достичь успеха во дворце лидера Ирана?

Израильская разведка в течение многих лет взламывала сеть камер видеонаблюдения за дорожным движением в Тегеране, чтобы отслеживать повседневную жизнь высшего иранского руководства.

Это стало частью подготовки к операции "Ревущий лев", во время которой был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Во время работы с видеоматериалами разведчики обнаружили стабильный "жизненный ритм" Хаменеи и его охраны. Говорится о маршрутах передвижения, часы его активности, а также круг приближенных чиновников, которые регулярно сопровождали лидера.

Задолго до удара израильские разведчики "знали Тегеран настолько же хорошо, насколько знают Иерусалим".

Интересно и то, что для анализа огромного массива данных применялись инструменты искусственного интеллекта и специальные алгоритмы. Кроме того, ЦРУ США предоставило спецагента, который подтвердил точное местонахождение Хаменеи в день удара. Тогда аятолла имел запланированные встречи с высокопоставленными чиновниками.

Атака на резиденцию осуществлялась ракетами Sparrow посреди дня, чтобы обеспечить элемент неожиданности несмотря на повышенную готовность иранской стороны. В целом военные выпустили 30 ракет.

В то же время в районе операции позаботились и о работе (точнее об определенных проблемах с работой сотовых вышек), чтобы охрана не смогла получить предупредительные звонки или сообщения.

Стоит заметить, что планирование ликвидации Хаменеи началось еще в далеком 2001 году по приказу тогдашнего премьер-министра Ариэля Шарона, когда Иран стал главной целью "Моссада".

Кого еще из окружения Хаменеи ликвидировали во время операции?