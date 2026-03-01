Об этом сообщает The New York Times.

Как ЦРУ выслеживала Хаменеи?

Ключевым стало сообщение о запланированной на субботнее утро встрече высшего руководства Ирана в правительственном комплексе в центре Тегерана. По оценке разведки, на ней должен был присутствовать и сам Хаменеи. Именно эти данные заставили США и Израиль пересмотреть первоначальный график атаки и скорректировать ее время, чтобы максимально использовать новую информацию.

Источники утверждают, что это открыло для союзников окно возможностей для быстрого и стратегически важного удара – с прицелом на высшее политическое и безопасностное руководство Ирана. Чрезвычайно быстрое развитие событий стало возможным благодаря тесному обмену разведданными между Вашингтоном и Тель-Авивом, а также глубокому анализу иранской элиты после прошлогоднего 12-дневного конфликта.

По словам собеседников, ЦРУ передало израильской стороне данные о месте пребывания Хаменеи. Используя эти сведения вместе с собственными наработками, Израиль реализовал операцию, которую готовил месяцами.

Как произошла ликвидация Хаменеи?

Сначала удар планировали осуществить ночью, однако после получения информации об утреннем совещании в правительственном комплексе решили действовать именно тогда. Операция стартовала около шести утра по израильскому времени – с баз поднялись истребители, оснащенные дальнобойными высокоточными боеприпасами. Несмотря на относительно небольшое количество самолетов, удар был рассчитан максимально точно.

Около 9:40 по тегеранскому времени ракеты большой дальности поразили комплекс. По имеющейся информации, высокопоставленные чиновники по вопросам нацбезопасности находились в одном из зданий, тогда как Хаменеи – в соседнем здании.

Лица, проинформированы о ходе операции, называют ее результатом длительной подготовки и качественной разведки. Еще в июне прошлого года, при обсуждении возможных ударов по иранским ядерным объектам, президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты знают местонахождение Хаменеи и при необходимости могут его ликвидировать.

Кроме того, США и Израиль собрали точные данные о расположении ключевых фигур иранской разведки. Во время последующих атак были поражены объекты, где находились руководители спецслужб. Несмотря на то, что главе разведки Ирана удалось избежать удара, значительная часть высшего состава разведывательных агентств, по словам источников, была уничтожена.

