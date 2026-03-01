Про це повідомляє The New York Times.

Як ЦРУ вистежувала Хаменеї?

Ключовим стало повідомлення про заплановану на суботній ранок зустріч вищого керівництва Ірану в урядовому комплексі в центрі Тегерана. За оцінкою розвідки, на ній мав бути присутній і сам Хаменеї. Саме ці дані змусили США та Ізраїль переглянути початковий графік атаки й скоригувати її час, щоб максимально використати нову інформацію.

Джерела стверджують, що це відкрило для союзників вікно можливостей для швидкого та стратегічно важливого удару – з прицілом на вище політичне й безпекове керівництво Ірану. Надзвичайно швидкий розвиток подій став можливим завдяки тісному обміну розвідданими між Вашингтоном і Тель-Авівом, а також глибокому аналізу іранської еліти після торішнього 12-денного конфлікту.

За словами співрозмовників, ЦРУ передало ізраїльській стороні дані щодо місця перебування Хаменеї. Використовуючи ці відомості разом із власними напрацюваннями, Ізраїль реалізував операцію, яку готував місяцями.

Як відбулася ліквідація Хаменеї?

Спочатку удар планували здійснити вночі, однак після отримання інформації про ранкову нараду в урядовому комплексі вирішили діяти саме тоді. Операція стартувала близько шостої ранку за ізраїльським часом – з баз піднялися винищувачі, оснащені далекобійними високоточними боєприпасами. Попри відносно невелику кількість літаків, удар був розрахований максимально точно.

Близько 9:40 за тегеранським часом ракети великої дальності вразили комплекс. За наявною інформацією, високопосадовці з питань нацбезпеки перебували в одній із будівель, тоді як Хаменеї – в сусідній споруді.

Особи, поінформовані про хід операції, називають її результатом тривалої підготовки та якісної розвідки. Ще торік у червні, під час обговорення можливих ударів по іранських ядерних об’єктах, президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати знають місцеперебування Хаменеї і за потреби можуть його ліквідувати.

Крім того, США та Ізраїль зібрали точні дані про розташування ключових фігур іранської розвідки. Під час наступних атак були вражені об’єкти, де перебували керівники спецслужб. Попри те, що голові розвідки Ірану вдалося уникнути удару, значна частина вищого складу розвідувальних агентств, за словами джерел, була знищена.

