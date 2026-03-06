Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил 24 Каналу, почему Украина должна поддерживать решение Белого дома.

Почему Украине выгоден удар США по Ирану?

Трамп атаковал Иран и фактически стал на нашу сторону. Сравнивать Трампа с Путиным из-за нелюбви к нему – это стрелять себе в голову,

– подчеркнул Клочок.

Иран десятилетиями финансирует прокси-группы – ХАМАС, Хезболлу, хуситов – дестабилизируя весь Ближний Восток. Показательно, что Иран обстреливает территорию Турции даже тогда, когда Эрдоган выражает соболезнования в связи с гибелью Хаменеи – что свидетельствует о полной панике и потере стратегической логики в действиях Тегерана.

"Иран намеренно пытается дестабилизировать весь Ближний Восток, но Украина должна не осуждать, а поддерживать Белый дом, который уничтожает общего врага. От падения иранского режима существенно страдают и Китай, и Россия, которые его поддерживали. Если Украина вместо поддержки Белого дома будет продолжать его критиковать – мы просто доведем себя до ручки", – подчеркнул Клочок.

