Под ударом находится Сарненский район. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника областной военной администрации Александра Коваля.

Где сейчас вражеские цели?

Ориентировочно в 12:21 в Воздушных силах ВСУ предупредили о движении беспилотника, который двигался курсом на Сарны. Вскоре после этого там сообщили о фиксации вражеской воздушной цели в районе Дубровицы и Сарнов.

В 13:52 воздушную тревогу объявили для Сарненского района. По состоянию на 13:55 в ОВА отметили, что атака на регион продолжается. Отметим также, что через около 35 минут опасность добралась и Варашского района.

Сейчас под угрозой Сарненский район. Поэтому призываю его жителей, не пренебрегать сигналом тревоги,

– написал Александр Коваль.

По данным местных телеграмм-каналов, вскоре в Сарнах было громко.

Что этому предшествовало?