Под ударом находится Сарненский район. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника областной военной администрации Александра Коваля.
Где сейчас вражеские цели?
Ориентировочно в 12:21 в Воздушных силах ВСУ предупредили о движении беспилотника, который двигался курсом на Сарны. Вскоре после этого там сообщили о фиксации вражеской воздушной цели в районе Дубровицы и Сарнов.
В 13:52 воздушную тревогу объявили для Сарненского района. По состоянию на 13:55 в ОВА отметили, что атака на регион продолжается. Отметим также, что через около 35 минут опасность добралась и Варашского района.
Сейчас под угрозой Сарненский район. Поэтому призываю его жителей, не пренебрегать сигналом тревоги,
– написал Александр Коваль.
По данным местных телеграмм-каналов, вскоре в Сарнах было громко.
Что этому предшествовало?
- Ночью российская армия уже атаковала Ровенскую область. В результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий. К счастью, люди не пострадали.
- Уже под утро Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов на город Сарны. Еще тогда там слышали взрывы. К слову, целом в ночь на 11 января противник запустил по Украине 154 ударных беспилотника.