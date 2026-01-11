Під ударом перебуває Сарненський район. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

Дивіться також Росія вперше вдарила по Україні БпЛА "Герань-5"

Де зараз ворожі цілі?

Орієнтовно о 12:21 у Повітряних силах ЗСУ попередили про рух безпілотника, який рухався курсом на Сарни. Незадовго після цього там повідомили про фіксацію ворожої повітряної цілі у районі Дубровиці й Сарнів.

О 13:52 повітряну тривогу оголосили для Сарненського району. Станом на 13:55 в ОВА наголосили, що атака на регіон триває. Зазначимо також, що через близько 35 хвилин небезпека дісталася і Вараського району.

Наразі під загрозою Сарненський район. Тому закликаю його жителів, не нехтувати сигналом тривоги,

– написав Олександр Коваль.

За даними місцевих телеграм-каналів, невдовзі у Сарнах було гучно.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Що цьому передувало?