Воздушная тревога в Ровенской области продолжалась несколько часов. Враг бил по региону и ночью, и утром, передает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Александра Коваля.

Что известно о последствиях атаки на Ровенскую область?

По словам чиновника, в результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий. К счастью, люди не пострадали.

Заметим, что под утро Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов на город Сарны. Там слышали взрывы.

Взрыв в Сарнах: смотрите видео

Пожар возле Сарн после прилета: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 11 января противник запустил по Украине 154 ударных БПЛА. По предварительным данным, по состоянию на 08:00, Силы ПВО обезвредили 125 вражеских дронов на Севере, Юге и Востоке страны. Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков на двух локациях.

Какие последствия последних атак России на Украину?