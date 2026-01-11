Воздушная тревога в Ровенской области продолжалась несколько часов. Враг бил по региону и ночью, и утром, передает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Александра Коваля.
Что известно о последствиях атаки на Ровенскую область?
По словам чиновника, в результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий. К счастью, люди не пострадали.
Заметим, что под утро Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов на город Сарны. Там слышали взрывы.
Взрыв в Сарнах: смотрите видео
Пожар возле Сарн после прилета: смотрите видео
Напомним, что в ночь на 11 января противник запустил по Украине 154 ударных БПЛА. По предварительным данным, по состоянию на 08:00, Силы ПВО обезвредили 125 вражеских дронов на Севере, Юге и Востоке страны. Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков на двух локациях.
Какие последствия последних атак России на Украину?
- Ночью 10 января россияне массированно атаковали Днепропетровскую область, нацелившись на энергетику и гражданские объекты. В результате атаки пострадали двое мужчин и женщина. В областном центре повреждена инфраструктура и гаражные боксы. В Кривом Роге также повреждена инфраструктура. В Самаровском районе поврежден частный дом.
- 9 января враг совершил массированный обстрел столицы. Четыре человека погибли, десятки получили ранения. Киев остался без света, воды и тепла.
- Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего погибли два человека и восемь ранены.