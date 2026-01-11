Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сколько дронов атаковали Украину?
Для атаки россияне применили 154 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Гвардейское. Около 110 из них составляли именно "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
– сообщили в Воздушных силах.
В результате атаки зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
В ВС отметили, что вражеская атака до сих пор продолжается, а в воздушном пространстве находятся несколько российских БпЛА.
Враг продолжает удары: последние новости
Ночью 11 января взрывы раздавались в Харькове. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что российский БпЛА типа "Молния" попал в Слободском районе, удар пришелся по инфраструктурному объекту.
10 января российские войска атаковали Одесскую область. На одном из предприятий в порту вражеские дроны повредили пустой резервуар, в результате удара БпЛА также загорелся утеплитель.
Днем ранее под ударом оказалась и сама Одесса. Вследствие этого были поражены два гражданских судна. Один из них – корабль под флагом Коморских островов – загружался в порту соей. На месте погиб член экипажа, гражданин Сирии.