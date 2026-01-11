Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько дронов атаковали Украину?

Для атаки россияне применили 154 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Гвардейское. Около 110 из них составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– сообщили в Воздушных силах.

В результате атаки зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

В ВС отметили, что вражеская атака до сих пор продолжается, а в воздушном пространстве находятся несколько российских БпЛА.

