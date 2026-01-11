Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно об атаке на Харьков?
Воздушную тревогу в Харьковской области объявляли уже несколько раз из-за постоянного террора "Шахедов".
Еще в 01:55 Воздушные силы предупреждали о группе БпЛА на севере Харьковщины курсом на юг.
А в 2:38, по обновленным данным, БпЛА летели на Донец, Малиновку, Старый Салтов.
Сразу после этого, в 2:39, стало известно о взрыве в Харькове.
К слову, это не первая атака на город этой ночью. В 1:30 городской голова Игорь Терехов сообщил, что российский БпЛА типа "Молния" попал в Слободском районе Харькова.
"Удар пришелся по инфраструктурному объекту. На месте работают все соответствующие службы", – писал он.
Из-за "Шахеды" громко было в Киеве и области
Еще с вечера российские "Шахеды" атакуют Украину. Воздушную тревогу объявляли даже в Ровенской области.
Взрывы, кроме Харькова, этой ночью раздавались в Киевской области. Там работала ПВО.
Неспокойно было и в самом Киеве. Местные власти также подтвердили работу ПВО по вражеским целям.