У КМВА рассказали детали, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Киеве?
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:08 11 января. А террор области начался еще с вечера.
После полуночи Воздушные силы трижды предупреждали об угрозе для Киевщины:
- летела группа БпЛА с юга Черниговщины на Киевщину,
- БпЛА на Борисполь,
БпЛА на Борисполь, Вишенки, Васильков.
В 01:09 власти Киева сообщили, что в городе есть угроза вражеских ударных дронов.
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги,
– написали в КГВА уже в 01:22.
Через несколько минут, в 01:35, громко было и в области.
У КОВА сообщили, что также работает ПВО.
"Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", – напомнили там.
Что известно об атаке на область?
Впервые за вечер воздушную тревогу в Киевской области объявили в 19:42. Первыми в столичный регион направлялись беспилотники из Черниговской области.
Сначала взрывы прогремели в 20:13. В ОВА писали, что в области работали по вражеским целям силы ПВО.
Утром 10 января российские БПЛА также атаковали Киевскую область, работала ПВО.